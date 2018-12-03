348.20 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم
ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الإثنين، نحو 348.20 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 358 دولارًا للطن.
ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الإثنين، نحو 348.20 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 358 دولارًا للطن.
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