الباز: مصر وقفت على قدميها وقاومت محاولات كسرها (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه لولا وقفة الشعب والشهداء لما حدث كل هذا النجاح للدولة المصرية، مضيفًا: "لن نكن لنستطيع تنظيم معرض بحجم "إيديكس 2018".

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن البلد استطاعت الوقوف على قدميها، وقاومت محاولات كسرها، مشيرًا إلى أن المعرض الذي سيفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ"الصناعات الدفاعية والعسكرية" يعكس قوة مصر.

ولفت "الباز"، إلى أن مصر تستخدم السلاح للردع وليس للاعتداء، منوها بأننا نمتلك تجربة جيدة في مكافحة الإرهاب، ودول العالم تستطيع الاستفادة من تلك الخبرات.