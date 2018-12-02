4 عروض مصرية تشارك في مهرجان المسرح العربي

أعلنت الهيئة العربية للمسرح، عن العروض التي تشارك في الدورة الـ11 من مهرجان المسرح العربي الذي يقام في مصر في الفترة من 10 إلى 16 يناير، ومن بين 148 عرضًا من الدول العربية، تقدموا للمشاركة وتم اختيار 17 عرضًا فقط.



وكان لمصر نصيب وافر من هذه العروض، حيث وقع الاختيار على 4 عروض مسرحية، لينافسوا في قسمين هما المسار الأول، وينافس فيه عرض "الحادثة" تأليف لينين الرملي، وإخراج عمر حسان، وعرض "المعجنة"، من تأليف سامح مهران، وإخراج أحمد رجب، وعرض "مسافر ليل" تأليف صلاح عبدالصبور، وإخراج محمود صدقي، وينافس عرض "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبدالمنعم والمؤلف يحيي طاهر في المسار الثاني على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي.

