أتليتكو مدريد يتعادل مع جيرونا بهدف لكل منهما فى الدورى الإسبانى

خسر فريق أتليتكو مدريد نقطتين في ظل صراعه على الدوري الإسباني بعد تعادله مع مضيفه جيرونا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليومالأحد باستاد مونتيليفي في الجولة الـ14 من الليجا.

تقدم جيرونا في الدقيقة 47 عبر كريستيان ستواني من ضربة جزاء، وتعادل أتليتكو مدريد في الدقيقة 82 عن طريق جوناس راماليو لاعب جيرونا بالخطأ في مرماه.

ومنح التعادل كل فريق نقطة ليصبح رصيد أتليتكو 25 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد جيرونا 21 نقطة في المركز السابع.