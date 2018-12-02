الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:21 م
أتليتكو مدريد يتعادل مع جيرونا بهدف لكل منهما فى الدورى الإسبانى
أ ش أ
dostor.org/2419994
خسر فريق أتليتكو مدريد نقطتين في ظل صراعه على الدوري الإسباني بعد تعادله مع مضيفه جيرونا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليومالأحد باستاد مونتيليفي في الجولة الـ14 من الليجا.
تقدم جيرونا في الدقيقة 47 عبر كريستيان ستواني من ضربة جزاء، وتعادل أتليتكو مدريد في الدقيقة 82 عن طريق جوناس راماليو لاعب جيرونا بالخطأ في مرماه.
ومنح التعادل كل فريق نقطة ليصبح رصيد أتليتكو 25 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد جيرونا 21 نقطة في المركز السابع.
تقدم جيرونا في الدقيقة 47 عبر كريستيان ستواني من ضربة جزاء، وتعادل أتليتكو مدريد في الدقيقة 82 عن طريق جوناس راماليو لاعب جيرونا بالخطأ في مرماه.
ومنح التعادل كل فريق نقطة ليصبح رصيد أتليتكو 25 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد جيرونا 21 نقطة في المركز السابع.