الولايات المتحدة ترحب بانعقاد المعرض المصرى الأول للصناعات الدفاعية

وجهت بعثة الولايات المتحدة لدى القاهرة التهنئة لمصر على انعقاد المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية (EDEX)، ورحبت بشدة بمشاركة أكثر من 40 شركة ومؤسسة أمريكية في هذا الحدث المهم.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد، أن العارضين الأمريكيين يمثلون مسئولين رفيعي المستوى قدموا خصيصًا من مقرات قيادة مؤسساتهم للمشاركة في المعرض.

وأضاف البيان: أن الشركات الأمريكية ستعرض أحدث الحلول الدفاعية المتطورة تكنولوجيًا على مستوى العالم.

ويضم الوفد الرسمي الأمريكي المشارك في معرض "EDEX"، المقرر افتتاحه غدا الاثنين، القائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبرجر، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون التصدير والتعاون آن كاتالدو، والمديرة الرئيسية لوكالة التعاون الأمني الدفاعي ميشيل هايزن، ومدير مركز الدعم بوزارة التجارة الأمريكية ستيفن رينا، وكبير مسئولي الدفاع الأمريكيين في مصر اللواء رالف جروفر.

من جانبه، أعرب القائم بالأعمال الأمريكى توناس جولدبرجر، فى تصريح اليوم بهذه المناسبة، عن فخره واعتزازه بالمشاركة الأمريكية القوية في هذا الحدث، قائلا: "سنواصل العمل مع الحكومة المصرية والشركات الأمريكية لنرى مصر تمتلك الأدوات التي تحتاجها لضمان أمنها".