استمرار فعاليات الحملة القومية للكشف عن فيروس "سى"

تواصلت الحملة القومية للكشف عن فيروس "سى" والأمراض غير السارية ضمن مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظات شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان.

ففي شمال سيناء، قال المحافظ اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، إنه تم فحص 2361 شخصا والكشف عليهم في أول أيام المبادرة من بينهم 862 في بئر العبد، و860 في العريش، و466 في الشيخ زويد، و104 في نخل، و49 في الحسنة، و20 في رفح.

وأوضح المحافظ أن نتيجة الفحص بالنسبة لفيروس "سي" أظهرت أن 2220 شخصا جاءت نتيجتهم سلبية و135 كانت نتيجتهم إيجابية، وهناك 6 أفرد من غير المستهدفين، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لضغط الدم جاءت نتيجة الفحص لعدد 2162 طبيعية، 199 حالة ضغط دم مرتفع، وبالنسبة لنتيجة قياس السكر جاءت 2135 حالة طبيعية، و226 حالة سكر مرتفع.

من جانبه، أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء أن الحملة تستهدف 254 ألفا و697 شخصا من بينهم 113 ألفا و364 شخصا في العريش، و58 ألفا و433 في بئر العبد، و31 ألفا و115 في الشيخ زويد، و35 ألفا و117 فى رفح، و13 ألفا و235 فى الحسنة، و3 آلاف و415 فى نخل.

وأشار إلى مشاركة 120 فريقا طبيا موزعين على 80 نقطة على مستوى المحافظة إلى جانب 20 فريقًا متحركًا فى مختلف المناطق والتجمعات، وهناك 6 فرق طبية مخصصة لفحص أبناء المحافظة من المنقولين من الشيخ زويد ورفح إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والمنوفية والبحيرة.

وفى أسوان، أجرى المحافظ اللواء أحمد إبراهيم، الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف على فيروس "سي" والأمراض غير السارية أمام أحد الأطقم المتحركة داخل مدرج كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة أسوان وسط جموع الطلاب لتحفيزهم وتشجيعهم للإقبال على إجراء الكشف والاختبارات والتحاليل، وذلك ضمن المبادرة التى انطلقت أمس في أسوان، ضمن محافظات المرحلة الثانية، كما قام رئيس جامعة أسوان الدكتور أحمد غلاب بإجراء الفحوصات أسوة بالمحافظ.

وتفقد المحافظ ورئيس الجامعة، 3 فرق طبية متحركة في مقر الجامعة ليطمئنا على مدى انتظام العمل داخل الأطقم الطبية والتى تستهدف الكشف على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بإجمالى 21 ألفا و723 طالبا موزعين على 19 كلية ومعهدا.

وطالب اللواء أحمد إبراهيم، الطلاب بسرعة المشاركة فى الحملة لحماية أنفسهم من الأمراض، موضحا أن اليوم الأول لأعمال الحملة القومية شهد إقبالًا كثيفًا من مواطنى المحافظة ليصل إجمالى ما تم الكشف عليه مجانًا إلى 14 ألفا و191 مواطنا بنسبة 125.6%.. حيث أن المستهدف اليومى للكشف هو 11 ألفا و295 مواطنا وذلك من إجمالى 981 ألفا و258 نسمة سيتم الكشف عليهم على مدار الـ 3 أشهر حتى نهاية فبراير 2019.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الأطقم الطبية سواء أطباء أو ممرضين أو إداريين فى إنجاز أعمال الحملة بالشكل المطلوب فى المدن والقرى والمقار الحكومية ومراكز الشباب والجمعيات وغيرها وهو الذى يتوازى مع الدعم المقدم من جامعة أسوان وكافة الهيئات والمديريات، وأيضًا قوى المجتمع المدنى من رجال الدين الإسلامى والمسيحى والمرأة والشباب لتوعية المواطنين.

وفى البحر الأحمر، تفقد المحافظ، اللواء أحمد عبد الله اليوم الأحد سيارة المسح الخاصة بالحملة القومية للكشف عن فيروس سي الموجودة داخل مقر ديوان عام المحافظة لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للموظفين داخل الديوان وللمشاركة في المبادرة لإجراء التحاليل اللازمة والخاصة بالفيروس وتحاليل الأمراض غير السارية وهي السمنة والضغط والسكر.

وقال المحافظ، فى بيان، إن حملة (100 مليون صحة) تهدف إلى القضاء على فيروس "سي" سواء الفيروس النشط أو الخامل.. مشيرًا إلى أن تواجد سيارات المسح الخاصة بالحملة داخل الديوان العام تسهيلًا للموظفين للقيام بالتحاليل اللازمة وحتى لا يتعطل سير العمل في المصالح والجهات الحكومية.

وأوضح أن هناك أكثر من 12 مقرا لإجراء التحاليل لكل أهالي ومواطني الغردقة والعديد من المقرات داخل جميع مدن المحافظة.. مؤكدًا ضرورة مشاركة وتعاون كافة الجهات في المبادرة لتسهيل اجراءات الكشف والتحاليل للأهالي.. طالبا من جميع الموظفين ضرورة إبلاغ أقاربهم وذويهم بالتوجه إلى مقرات الكشف والتحاليل للاطمئنان على صحتهم.

وفى الأقصر، تفقد المحافظ، المستشار مصطفي ألهم عددا من نقاط المسح الخاصة بالحملة والمنتشرة بجميع مدن وقرى المحافظة لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

وبدأت جولة المحافظ بتفقد نقطة المسح في مركز صحة الأسرة بمنطقة المنشية وسط مدينة الأقصر وتابع توافر كافة الإجراءات والأدوات اللازمة بكميات كافة للمواطنين المستهدفين من الحملة.

وبادر المحافظ بإجراء التحليل الطبي داخل نقطة المسح في مركز صحة الاسرة، وكان أول من تقدم صفوف المواطنين لإجراء التحاليل لحث وتشجيع الأهالي على القيام بالتحليل والكشف للاطمئنان على سلامتهم.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد نقاط المسح في مستشفي الأقصر الدولي، وتابع انتظام سير العمل للخدمات الطبية المقدمة، وذلك بداية من المسح وسحب العينات مرورًا بالفحوصات والتحاليل ونهاية بطرق صرف العلاج، مشيرًا إلى وجود إقبال ملحوظ من المواطنين للاستجابة والمشاركة في المبادرة.

واستمع المحافظ خلال جولته الميدانية لعدد من استفسارات المواطنين المشاركين، لتذليل أية معوقات أمامهم مع تسهيل مهمة وصولهم لأقرب نقاط مسح منتشرة بجميع مدن وقرى الأقصر.

وفي بورسعيد، تفقد الدكتور محمد هاني غنيم نائب المحافظ عددا من نقاط المسح الخاصة بالحملة والمنتشرة بجميع مدن وقرى المحافظة، وشملت جولته، مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية ومدرسة بورسعيد الثانوية بنات ومدرسة 6 أكتوبر الثانويه بنات، وقد شهدت المبادرة إقبالا كبيرا من الطلاب في جميع مدارس المحافظة.

ودعا نائب المحافظ الأهالي إلى التوجه للوحدات الصحية والمقرات الخاصة بالمبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الأمراض، وذلك بعد مد المبادرة لشهر جديد نظرا للاقبال الكبير عليها.

وفي بني سويف، استعرض المحافظ، المستشار هاني عبد الجابر تقريرا عن سير العمل في المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والتي انطلقت مرحلتها الثانية أمس السبت تحت شعار 100 مليون صحة.

وكشف التقرير الذي تلقاه المحافظ من مديرية الصحة عن الاقبال المتزايد للمواطنين المترددين على مقرات الحملة الثابتة والمتحركة، ووصل العدد الاجمالي للحالات التي تم فحصها في أول أيام الحملة إلى 34 ألفا و235 مواطنا بمختلف مراكز المحافظة، وتم الكشف على 7416 مواطنا بمركز ومدينة بني سويف، و5695 مواطنا بمركز ومدينة الفشن، و5307 مواطنًا بمركز ومدينة الواسطى، و4826 مواطنًا بمركز ومدينة اهناسيا، و4631 مواطنًا بمركز ومدينة ببا، و2933 مواطنًا بمركز ومدينة سمسطا، و3427 مواطنا بمركز ومدينة ناصر.