زيارة ميدانية لأطفال الحدود للمتحف المصري (صور)
اصطحبت الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث الأطفال إلى زيارة ميدانية ثقافية للمتحف المصري، ليعبروا فيها بورش رسم حر عما تمت مشاهدته من آثار فرعونية لها قيمتها في التاريخ، بالإضافة إلى ورش حكي وورش تصنيع عرائس.
يأتى ذلك في إطار فعاليات أسبوع الدمج الثقافي الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لأطفال المناطق الحدودية «شمال سيناء»، لتزويدهم فكريًا وثقافيًا، والذي يستمر حتى التاسع من ديسمبر الجاري.
كما تم تنظيم زيارة مسائية لقصر ثقافة «جاردن سيتي»، وحضور ورش تصنيع حُلي وإكسسوار، وورش صناعات، وحرف بيئية، وورشة عمل مجلة حائط بعنوان «ملامح من تاريخ مصر»، بجانب فقرة استعراض لعرائس الماريونت فرقة أجيال تصنيع وتحريك عمرو حمزة.