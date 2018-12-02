زيارة ميدانية لأطفال الحدود للمتحف المصري (صور)

اصطحبت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لثقافة‭ ‬الطفل‭ ‬التابعة‭ ‬للإدارة‭ ‬المركزية‭ ‬للدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬ميدانية‭ ‬ثقافية‭ ‬للمتحف‭ ‬المصري،‭ ‬ليعبروا‭ ‬فيها‭ ‬بورش‭ ‬رسم‭ ‬حر‭ ‬عما‭ ‬تمت‭ ‬مشاهدته‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬فرعونية‭ ‬لها‭ ‬قيمتها‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ورش‭ ‬حكي‭ ‬وورش‭ ‬تصنيع‭ ‬عرائس‭.‬





يأتى‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬الدمج‭ ‬الثقافي‭ ‬الذي‭ ‬تقيمه‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬لقصور‭ ‬الثقافة‭ ‬لأطفال‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬‮«‬شمال‭ ‬سيناء‮»‬،‭ ‬لتزويدهم‭ ‬فكريًا‭ ‬وثقافيًا،‭ ‬والذي‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬





كما‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬زيارة‭ ‬مسائية‭ ‬لقصر‭ ‬ثقافة‭ ‬‮«‬جاردن‭ ‬سيتي‮»‬،‭ ‬وحضور‭ ‬ورش‭ ‬تصنيع‭ ‬حُلي‭ ‬وإكسسوار،‭ ‬وورش‭ ‬صناعات،‭ ‬وحرف‭ ‬بيئية،‭ ‬وورشة‭ ‬عمل‭ ‬مجلة‭ ‬حائط‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬ملامح‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬مصر‮»‬،‭ ‬بجانب‭ ‬فقرة‭ ‬استعراض‭ ‬لعرائس‭ ‬الماريونت‭ ‬فرقة‭ ‬أجيال‭ ‬تصنيع‭ ‬وتحريك‭ ‬عمرو‭ ‬حمزة‭.‬