الهلال الأحمر يحتفل بمناسبة اليوم العالمى للطفل

نظم الهلال الأحمر المصري، اليوم الأحد، احتفالية كبيرة لدور الحضانة وأندية الطفل التابعة للهلال، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للطفولة، بهدف رسم البهجة على وجوه الأطفال، بحضور كل من الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري، والدكتور كمال الفكي منسق المشاريع بالمجلس العربي للطفولة والتنمية، ومحمد سيد وكيل وزارة التضامن بالقاهرة.

وأكدت الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري، الدور الكبير الذي يتم من خلال الحضانات وأندية الطفل التابعة للهلال، حيث تقدم الحضانات للأطفال من سن 3 وحتى 6 سنوات العديد من الأنشطة التي تساعدهم على تنمية مهاراتهم وثقل خبراتهم الحياتية، الأمر الذي يساعد على تنمية الطفل مبكرا.

وقالت إن الهلال الأحمر المصري يقوم كذلك بعمل مسح شامل في بعض المناطق العشوائية بهدف مساعدة الأسر المقيمة بها، وحثهم على استمرار أولادهم في التعليم والتكفل بالمصروفات الدراسية للأسر الأولى بالرعاية والتي يتسرب أولادها من التعليم؛ بسبب عدم استطاعتهم سداد المصروفات الدراسية.

ووجهت كامل، الشكر للمشاركين ودعمهم المستمر لمقرات الهلال الأحمر المصري ليقوموا بدورهم في تنفيذ الأنشطة المختلفة للأطفال، لافتا إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على مشاركة الأطفال المهاجرين من العديد من الدول مثل السوريين والأفارقة في مثل هذه الفاعليات.

من جانبه، أوضح الدكتور كمال الفكى منسق المشاريع بالمجلس العربي للطفولة والتنمية، أن المجلس فى تعاون مستمر مع الهلال الأحمر المصري من أجل تنفيذ البرامج المختلفة لدعم الأطفال، كما أن المجلس أجرى دراسة عن الأطفال خلال عام 2012 فى 7 دول عربية، وهم السودان ولبنان ومصر واليمن والأردن والجزائر حول البرامج المقدمة لهم وتببن من الدراسة أن 81% من الأطفال ليست لديهم يد بما يقدم لهم من برامج في العالم العربي، لافتا إلى أن المجلس يقوم حاليا بتنفيذ العديد من المشروعات والأنشطة من أجل دعم الطفل، وكذلك الأطفال ذات عرضه فى الشوارع من خلال إعادة تأهيلهم وتعليمهم.

وأضاف: أنه يتم تنفيذ مشروع حاليا "تربية الأمل" فى بعض الدول العربية، ومنها مصر لتأهيل ودمج الأطفال تحت عنوان "أنا اخترت الأمل" وأنه يتم العمل على عدة محاور، منها تغيير نظرة المجتمع للطفل المعرض للشارع، وكذلك توفير المعلومات عن الأطفال بالشوارع، إضافة إلى بناء قدرات العاملين مع هؤلاء الأطفال بجانب تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم.

فيما قدم الأطفال المشاركون فقرات غنائية وشعرية وثقافية، كما قامت الدكتورة مؤمنة كامل بافتتاح معرض منتجات ورسومات الأطفال، وأبدى المشاركون من الحضور إعجابهم بأعمال الأطفال.