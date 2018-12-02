ننشر قائمة الأدوية المحظور حملها خلال السفر لدول الخليج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها قامت بالتنسيق مع الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة حول إعداد قائمة تشمل مختلف الأدوية المحظورة في بلدان الخليج العربي، فقد أمدت النقابة وزارة الهجرة بقائمة مطولة تشمل مسميات هذه الأدوية وتركيباتها، حرصًا منا على أبنائنا عدم حمل أي أدوية مدرجة في جدول المخدرات أو مواد مخدرة أثناء سفرهم أي دولة عربية تحديدا دول الخليج.



واكدت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية، أنه يندرج هذا الفعل تحت مسمى تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو جلب المواد المخدرة، طبقًا لما ورد بقانون هذه الدول من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهذا الفعل معاقب عليه بأشد العقوبات ويصل بعضها حد الإعدام.



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