ميشيل أوباما تلغى جولة فى برلين وباريس لحضور جنازة بوش الأب

ألغت ميشيل أوباما، السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، فعاليات جولة كانت ستقوم بها للترويج لكتابها في برلين وباريس لحضور جنازة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، الذي توفي يوم الجمعة.



وكان من المقرر أن تزور أوباما، التي أصبح كتابها الذي يحمل عنوان "Becoming" أو "وأصبحت" الذي نشر مؤخرًا أكثر الكتب مبيعًا، باريس في 5 ديسمبر وبرلين في ديسمبر.



وستقام مراسم الجنازة للرئيس الأسبق في واشنطن في الخامس من الشهرالجاري وفي مدينة هيوستن بولاية تكساس في اليوم التالي.



وقالت أوباما في تغريدة: "من المهم بالنسبة لي أن أشارك أسرة بوش في تذكرالحياة المثالية للرئيس جورج بوش".



وتابعت: "للأسف سيحول هذا دون زيارتي إلى باريس وبرلين، لقد تأثرت بشدة بالحماس لمذكراتي، وسأعمل على إعادة جدولة رحلتي في العام المقبل".



وفي سيرتها الذاتية، تروي زوجة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما،البالغة من العمر 54 عاما، قصة حياتها، وتروي طفولتها في منطقة ساوث سايد في شيكاغو وحتى فترة وجودها في البيت الأبيض.