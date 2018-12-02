فقدان مركب على متنه 14 صيادًا بخليج السويس

قال‭ ‬بكري‭ ‬أبوالحسن،‭ ‬نقيب‭ ‬الصيادين‭ ‬بالسويس،‭ ‬إن‭ ‬مركبًا‭ ‬للصيد‭ ‬على‭ ‬متنه‭ ‬14‭ ‬صيادًا‭ ‬فُقد‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬خليج‭ ‬السويس،‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬متعلقاته‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬بمياه‭ ‬الخليج‭.‬





وأكد‭ ‬‮«‬أبوالحسن‮»‬‭- ‬في‭ ‬تصريح،‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭- ‬أن‭ ‬مركب‭ ‬الصيد‭ ‬‮«‬ياسين‭ ‬الزهيري‮»‬‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬بالصيد‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬السويس‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الزعفرانة،‭ ‬ثم‭ ‬انقطع‭ ‬أي‭ ‬اتصال‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬بين‭ ‬مالك‭ ‬مركب‭ ‬الصيد‭ ‬والطاقم‭ ‬بالمركب‭ ‬ويتم‭ ‬تكثيف‭ ‬جهود‭ ‬بحث‭ ‬عن‭ ‬المركب‭ ‬حاليًا‭.‬





وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬متعلقات‭ ‬المركب‭ ‬من‭ ‬طاولات‭ ‬خشبية،‭ ‬وأشياء‭ ‬أخرى،‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬بمياه‭ ‬خليج‭ ‬السويس،‭ ‬وتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬





وقال‭ ‬مصدر‭ ‬بعمليات‭ ‬ميناء‭ ‬الأتكة،‭ ‬إن‭ ‬جميع‭ ‬محاولات‭ ‬الاتصال‭ ‬بطاقم‭ ‬المركب‭ ‬سواء‭ ‬لاسلكيًا‭ ‬أو‭ ‬تليفونيًا‭ ‬فشلت‭.‬