فقدان مركب على متنه 14 صيادًا بخليج السويس
قال بكري أبوالحسن، نقيب الصيادين بالسويس، إن مركبًا للصيد على متنه 14 صيادًا فُقد في مياه خليج السويس، أمس السبت، مشيرًا إلى أن أجزاء من متعلقاته عُثر عليها بمياه الخليج.
وأكد «أبوالحسن»- في تصريح، اليوم الأحد- أن مركب الصيد «ياسين الزهيري» كان يقوم بالصيد في خليج السويس بالقرب من منطقة الزعفرانة، ثم انقطع أي اتصال من أي نوع بين مالك مركب الصيد والطاقم بالمركب ويتم تكثيف جهود بحث عن المركب حاليًا.
وأشار إلى أن بعض متعلقات المركب من طاولات خشبية، وأشياء أخرى، عُثر عليها بمياه خليج السويس، وتم إبلاغ الجهات المعنية.
وقال مصدر بعمليات ميناء الأتكة، إن جميع محاولات الاتصال بطاقم المركب سواء لاسلكيًا أو تليفونيًا فشلت.