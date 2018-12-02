القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:01 م

جروس يرفض تغيير التشكيل أمام المصري.. ونوفور يطلب 300 ألف دولار سنويًا

جروس
جروس
dostor.org/2419965


أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقررة الخميس المقبل، فى بطولة الدورى الممتاز.
ويعطى «جروس» أهمية خاصة لهذه المباراة، فى ظل الصحوة الأخيرة لـ«المصرى»، وتجديد الثقة فى مصطفى يونس على رأس المسئولية الفنية للفريق، ورفض استقدام مدرب أجنبى، بجانب الهزة الأخيرة فى الفريق الأبيض بعد الخروج من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال أمام الاتحاد السكندرى.
وعلى الرغم من الانتقادات التى تعرض لها «جروس» بسبب ثبات التشكيل وعدم إجراء تغييرات واستبعاد بعض العناصر، علمت «الدستور» أنه لن يجرى تعديلات فى لقاء المصرى، وسيعتمد على نفس «التوليفة»، متمسكًا ببقاء إبراهيم حسن بسبب أدائه الواجبات الدفاعية مقارنة بمصطفى فتحى، الذى يعانى ضعف اللياقة البدنية، إلى جانب عدم قناعته بمستوى المغربى حميد أحداد. ويعود طارق حامد لخط الوسط، بعد غيابه عن مباراة الاتحاد السكندرى بسبب الإيقاف ومشاركة محمود عبدالعزيز بدلًا منه، واستغل الجهاز الفنى غياب «حامد» فى منحه قسطا من الراحة لتجنب الإصابات، ويعول «جروس» أهمية كبيرة عليه أمام الفريق البورسعيدى لما يمتلكه من خبرات فى مثل هذه المباريات.
وخصص مسئولو الزمالك أتوبيسات لنقل الجماهير إلى ملعب برج العرب وحضور مباراة المصرى، وخاطب النادى مسئولى المصرى للحصول على نسبة التذاكر المخصصة لـ«الأبيض»، لتسهيل مهمة الجماهير، وعدم حدوث أى مشاكل.
من ناحية أخرى، يواجه مسئولو الزمالك صعوبة فى التعاقد مع طارق طه، الظهير الأيسر لفريق الإسماعيلى، بسبب رفض إدارة «الدراويش» التفريط فيه، بعد النتائج السلبية للفريق خلال الفترة الأخيرة. وذلك رغم عرض الزمالك رحيل اثنين من اللاعبين إلى الإسماعيلى على سبيل الإعارة، بجانب دفع مقابل مادى.
فى السياق ذاته، اشترط النيجيرى أوتشى نوفور، مهاجم شبيبة القبائل الجزائرى، الحصول على راتب سنوى ٣٠٠ ألف دولار، نظير الانضمام إلى الأبيض، بعد المفاوضات التى أجراها مسئولو النادى معه والنادى الجزائرى لضمه بشكل نهائى. وطلب النادى الجزائرى رحيل اللاعب على سبيل الإعارة، لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الزمالك الذى تمسك بشرائه بصورة نهائية.

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