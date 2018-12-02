"الحركة الوطنية": 13 قرارًا تنظيميًا جديدًا لتعيين قيادات بالحزب

أصدر منذ قليل، اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، 13 قرارًا لشغل عدد من المناصب التنظيمية داخل الحزب.



وتقرر تعيين كلِّ من: مدحت محمد نبيل بكري عضوية رقم 48693 عضوا بالأمانة العامة للحزب، وكذلك تعيين أبوزيد أحمد عبدالعزيز خليل عضوا بالأمانة العامة للحزب ومحمد طارق أحمد فؤاد عضوا بالأمانة العامة للحزب وأمينًا للمهنين ومشرفا علي أمانة الشرقية وسامية فوزي حنا عضوية رقم 006982 عضوا بالأمانة العامة للحزب وأمين للتواصل الاجتماعي وأحمد علي مصيلحي عضوية رقم 000101 عضوا بالأمانة العامة للحزب وأمين أمانة التخطيط وخالد عبدالعزيز محمد عياد عضوية رقم 051015 عضوًا بالأمانة العامة للحزب وأمين لجنة الزراعة والري.



كما تقرر تعيين كل من: "جمال الحسيني محمد الفقي عضوية رقم 001814 عضوًا بالأمانة العامة للحزب وأمينا عاما لمحافظة الغربية وخالد محمد حامد حامد سلامة عضوية رقم 014831 عضوًا بالأمانة العامة للحزب وأمينا عاما لمحافظة كفر الشيخ وحمدي محمد عزت عبدالحليم عضوية رقم 049763 عضوًا بالأمانة العامة للحزب وأمينا عاما لمحافظة قنا وأسامة صبحي أحمد الصباغ عضوية رقم 000200 عضوًا بالأمانة العامة للحزب وأمينا عاما لمحافظة الدقهلية وسلطان أحمد عباس عبدالرحمن عضوية رقم 050008 عضوًا بالأمانة العامة للحزب وأمينا عاما لمحافظة سوهاج وياسر أبوسيف محمد الصغيرعضوية رقم 044661 عضوًا بالأمانة العامة للحزب وأمينا عاما لمحافظة أسيوط وبلال سيد أحمد زينهم عضوية رقم 048978 عضوًا بالأمانة العامة للحزب وأمينا عاما لمحافظة مطروح".