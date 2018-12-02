الأربعاء.. الشاعرة إيمان بكرى بضيافة اتحاد الكتاب

تحتفى شعبة شعر الفصحى باتحاد الكتاب في الزمالك٬ بالشاعرة الأديبة إيمان بكري وأعمالها الشعرية والأدبية٬ وذلك في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء، بمقر اتحاد كتاب مصر 11 شارع حسن صبري بالزمالك.



ويشارك في الاحتفاء الحضور من الشعراء والأدباء والمبدعين بإسهاماتهم الإبداعية في أمسية شعرية مفتوحة.



يذكر أن "بكري" شاركت بقصائدها في معظم اللقاءات الشعرية الخاصة والعامة٬ سبق وصدر لها عدد من الدواوين الشعرية منها: العزف على أوتار القلب 1988 ــ ومضات قلب يحترق 1991 - امرأة في سجل الزمان 1993.



وحازت على جائزة التفوق الشعري من جماعة شعراء العروبة 1991.