رابطة الجامعات الإسلامية تعرب عن استيائها من الحملة على الأزهر الشريف

أعربت رابطة الجامعات الإسلامية عن استيائها من تلك الحملة المحمومة، على الأزهر الشريف وقياداته في الفترة الأخيرة حيث استغل البعض هذه الأجواء في ترويج صورة سلبية في الإعلام عن الأزهر ومنتسبيه.

وأكدت الرابطة، التي تمثل نحو 200 جامعة إسلامية في العالم - في بيان لها اليوم الأحد - مساندتها للأزهر الشريف بوصفه المرجعية الإسلامية الوسطية في العالم أجمع، معتبرة الهجوم على الأزهر الشريف من البعض بأنه هجوم على تلك المؤسسة المتجذرة في ثقافة المسلمين وهويتهم، والتي تحظى لديهم باحترام وتقدير بالغين.

وأشادت الرابطة بدور الأزهر الشريف العلمي والدعوي والثقافي لأكثر من ألف عام داخل مصر وخارجها من خلال استضافة طلاب وافدين من أكثر من مائة دولة حول العالم، بما يمثل قوة ناعمة ودبلوماسية دولية ينبغي رعايتها وتدعيمها، مبينة أن مستقبل الإسلام السني الوسطي مرهون بالحفاظ على رسوخ هذه المؤسسة العريقة.