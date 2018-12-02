قصواء الخلالى تكتب: انزعوا فساتين فضيلة لا تمارسونها.. وارتدوا جلباب الضمير





أكره العرى والتعرى، وأحب الاعتدال فى المظهر بشكل عام وأن يكون مناسبًا للحدث بشكل خاص، لكننى لا أُنصّب نفسى قاضيًا ولا أعتبر نفسى حاكمًا بأمر الله على خلقه، أُطيّر الرقاب وأُثيب العباد، فقد قال سبحانه وتعالى: «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، صدق الله العظيم.

لقد منحنا الله الحرية المطلقة فى الاختيار بين أن نؤمن به، تجلى فى علاه، وأن نكفر به ولنا عاقبة السوء، وترك لنا الاختيار فأصبحنا مخيرين رغم أننا مسيرون لا غبار علينا، لكن الحق فى الاختيار هو المبدأ الذى كفله الله لنا يوم خلقنا بشرًا، وأبدع لنا عقولًا تفكر، ونفسًا تلوم، وقلبًا يتقلب بين الأمور.

فأصبح الاختيار مكفولًا ومستندًا إلى هؤلاء وما نكتسبه من خبرة تصقلهم وعلم يجلوهم، فلا نضل إلا بهم ولا نهتدى إلا معهم، فأصبحنا نتحمل اختياراتنا كاملة بوعى وإدراك، ونتلقى عقابنا بشكل عادل فى الآخرة والأولى كما يشاء من منح لنا الحقوق، سبحانه وتعالى.

وبين أمواج عاتية يقودها المتشددون فى الدين ودوامات عميقة يسحبها المتفككون منه، نتابع المجتمعات العربية عمومًا، والمصرى خصوصًا، ويهالنى دائمًا ما يحدث، فلا الإرهاب سلاحًا ولا الحرب معركة، فلقد اكتشفنا جميعًا أن الإرهاب الفكرى النفسى المجتمعى هو الأشد خطرًا وتأثيرًا، لقد أصبحنا مجتمعات تعانى من إرهاب الفكر، وبالمثل على النقيض أصبحنا نعانى من الخروج من إطار الدين برغبة شديدة فى الانفلات، وكأنه حصار لا مدخل له ولا منجى، فمن يفلت منه يطلق سهامه بشدة، ومن يقوده يفرغ علينا قواعده بالعنف، فضعنا بينهما ولم نركن إلى جبل يحمينا.

أما عن الناس فى مجتمعنا، فمثلًا، قامت الدنيا ولم تقعد بسبب فستان فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، كان الفستان مكشوفًا وفجًا ولا يتناسب مع ذوقهم العام وثقافتهم الخاصة، ولكن ما كان أغرب من الفستان بالنسبة لهم هو رد فعلهم بالنسبة لى، فقد انطلقت مسابقة إيمانية نورانية طاهرة تنافس فيها من لا يملك مع من لا يستحق فى إظهار مدى إيمانهم وغيرتهم على دينهم وخوفهم على وطنهم، حتى وصل الأمر لوصف فستان بأنه جزء من الحروب النفسية المخططة والمدبرة تجاه الدين الإسلامى، وتجاه الشعب المصرى المتدين بطبيعته.

وراح الناس يختصمون الفستان فى ساحات القضاء، ويشتكون جسدًا مثيرًا كان يرتديه فى مهرجان دولى عالمى مصنف لاستعراض الفن وأناسه وملابسهم وأذواقهم، ونرسل منه، كحدث عالمى، رسائل للخارج بأننا متماسكون نقاوم ما حدث لوطننا من مؤامرات حقيقية لم تكن فيها فساتين، بل كانت بأسلحة وقنابل وإيذاء مدمر، نجانا الله منها بعهده لمصر بالأمن والأمان، فلو حاسبنا الله بأفعالنا لخسف بنا الأرض ولكنه رحيم بالعباد.

وأثناء هذه المسابقة، دفاعًا عن الشرف والدين والمعتقدات، ارتُكبت الجرائم النكراء جميعها، فجاء السب والقذف ومرّ قول السوء والزور، وتأرجح غض البصر بالحملقة فى الفستان وما تكشف من صاحبته، وانتشرت الصور فى كل صفحات الفضيلة، مستنكرين متفحصين، وطالبوا بجلد الفستان فى ميدان عام قبل اغتصابه حتى يتوب جسد اعتاد أن يرتدى هذه الملابس فى عمله وخصوصيته، وكانوا يدفعون ثمن التذاكر باهظًا للذهاب إلى السينما لمشاهدته، أما اليوم فقد جاءهم كاشفًا فرفضوه.

ولأننى أؤمن بأن الرذيلة النفسية أشد وطأة من الرذيلة الجسدية، فدعونا نتساءل: كم مرة شاهدنا فتيات محجبات يتعرضن للتحرش فى الشوارع دون ذنب عدا أنوثتهن؟ وكم مرة شاهدنا سيدات يحتجن المساعدة والدعم فتجاهلناهن؟

كم مرة جرى البحث عن الأفلام الممنوعة والمحظورة فى وطن المتدينين بطبعهم؟

وكم مرة كذبتم لترويج بضاعتكم، وكم مرة أفسدتم عمل زملائكم؟

كم مرة ذهبنا إلى مسجد أو كنيسة؟ وكم مرة نسينا عبادة الله؟

كم مرة أكلتم أموال الناس بالباطل، وسخرتم من المسنين، وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وقليلى الجمال، وضعفاء الجسد؟

ودعونا نسأل: هل تبرون والديكم أم أنكم لا تجيبون على مكالماتهم؟ وهل تحسنون إلى زوجاتكم كما أمر الله؟

وكم مرة ألقيتم قمامتكم على قارعة الطريق، وأفسدتم أموال الدولة، وأهدرتم حقوق المجتمع؟

وبالمناسبة، هل تدفعون الضرائب لأن التهرب منها حرام؟ هل تقرأون علومًا نافعة؟ هل تكتبون شيئًا تُثابون عليه؟

هل تعملون بما تؤجرون وارتضيتموه.. أم أنكم تقصّرون فى عملكم وتنسون أن مرتباتكم ستصبح حرامًا وبلا بركة؟

ولن أسأل عن الكبائر والصغائر وكسر الخواطر، فأنتم إن تسألوا عن الغلاء أسألكم عن الضمير، وإن تسألوا عن الحشمة أسألكم عن الضمير، ثم تسألوا عن التدين فأسألكم عن الضمير، ولو سألتم عن أى شىء، فسأسألكم عن الضمير.

رحم الله الإمام محمد عبده حين قال: «رأيت فى أوروبا إسلامًا بلا مسلمين، وفى بلادنا مسلمين بلا إسلام»، لقد ذابت عليكم فساتين فضيلة لا تمارسونها حتى أصبحت أكثر تكشفًا من ذلك الفستان الذى رفضتموه، فانزعوا عنكم أثوابًا فضحت ضمائركم ولم تفضح من كشف بإرادته مسرورًا، وارتدوا جلباب الضمير يستركم ويسترنا، لعلنا ولعلكم ترحمون.

