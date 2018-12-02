أمين "الغد" بالقليوبية يهنئ الإمارات بعيدها الوطني

هنأ محمد إمام عبد العزيز، أمين حزب الغد بمحافظة القليوبية، دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني، مؤكدا أنه منذ تأسيس دولة الإمارات وعطائها لا ينضب تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية.



وقال عبد العزيز في بيان له: "الشعب المصري على الأخص يكن كل الود والتقدير لدولة الإمارات حكومة وشعبا، لدورها المساند لقضاياه منذ تأسيسها، فلا أحد ينسى تأكيد الشيخ زايد على أولاده بدعم مصر والوقوف بجانبها".



وأضاف: "لا يمكن أن ننسى دور الإمارات في دعم ثورة 30 يونيو، ومساندتنا ضد القوى الدولية، ومن بعدها الوقوف بجانبنا في الأزمة الاقتصادية".

