محمود خليل يكتب: فرقة المعلم يعقوب حنا





اختلفت سياسة «كليبر» عن سلفه نابليون بونابرت- قائد الحملة الفرنسية- فى إدارة الشأن المصرى، وتحديد علاقته بعنصرى الأمة من المسلمين والمسيحيين، ففى حين أظهر «نابليون» المحبة للإسلام والملاينة للمسلمين، وزعم أنه جاء إلى مصر لنصرة كلمة القرآن، وحابى المسلمين على حساب الأقباط، بدا «كليبر» أقل قدرة على مستوى إدارة هذا الملف.

«بونابرت» قدم نموذجًا أكثر حنكة وأعلى قدرة على المراوغة والمداهنة واستخدام الأساليب الناعمة فى السيطرة على المصريين. كان يعلم أن الدين محرك مهم من محركاتهم وتحديد مواقفهم، فأخذ يناور عليهم على هذا المستوى، فأعلن احترامه للإسلام ورغبته فى اعتناقه، وشارك المسلمين احتفالاتهم بالمواسم والأعياد الدينية، ولم يتردد ذات يوم فى ارتداء ملابس شرقية والانخراط فى حفلة ذكر أو زار جماعى أقيمت بمناسبة الاحتفال بمولد النبى صلى الله عليه وسلم. أدى «كليبر» بشكل مختلف، فابتعد عن استخدام عنصر الدين فى التأثير الناعم على المصريين، ولم يجد مشكلة فى استخدام الأقباط ضد المسلمين، وربما يكون قد لجأ لذلك بسبب الظروف التى أحاطت بالحملة بعد هروب «بونابرت» إلى فرنسا، واستهدافها من جانب أطراف عديدة، وعلى رأسها الطرف التركى العثمانى والطرف الإنجليزى. كما أن «كليبر» وجد أن سياسة «بونابرت» فى التقرب إلى المصريين عبر جسر الدين لم تحقق النتائج المرجوة.

لعب «كليبر» على وتر التفرقة ما بين المسلمين والأقباط من أهالى مصر، وتوسع فى استخدامهم كمباشرين يتولون جمع الضرائب. ومن المثير أنه قرر بعد إخماد ثورة القاهرة الثانية إعفاء الأقباط من الضرائب التى فرضها عقابًا للمسلمين المتمردين. وقد خلق هذا الإجراء إحساسًا لدى المسلمين بأن «كليبر» ينحاز لأبناء ملته، وأن الأقباط سعداء بالدور الجديد الذى رسمه لهم سارى عسكر ليجعل منهم أداة لمعاقبة وإذلال المسلمين. وحقيقة الأمر أن جل الأقباط لم يكن سعيدًا بتوجهات «كليبر» وذلك لعدة أسباب، أولها أنهم كانوا يعانون من عسف وظلم الفرنسيين، وعمليات الحلب الممنهج التى يقومون بها من خلال فرض الضرائب، مثلما يعانى المسلمون تماما، وأضيف إلى معاناتهم نظرة الشك والتشكيك فيهم من جانب المسلمين، بسبب اشتراكهم مع الفرنسيين فى الملة. ثانى هذه الأسباب أنهم كانوا يعلمون بعد هروب «بونابرت» أن الفرنسيين يوشكون على الخروج من مصر، وأن أى تصرف غير محسوب يبدون من خلاله نوعًا من التعاطف مع المحتل سوف يواجه بعقاب شديد من جانب المسلمين، بعد خروج المحتل.

كان ذلك هو الشعور الغالب على الأقباط، لكن ذلك لم يمنع من وجود عدد من المتعصبين فى صفوفهم، تمامًا مثلما هو الحال لدى المسلمين، وقد رأى هؤلاء المتعصبون فى استمرار الاحتلال الفرنسى فرصة جيدة لرفع الاضطهاد عنهم. فمنذ الفتح العربى وحتى دخول «بونابرت» إلى مصر كان القبطى يعامل كمواطن من الدرجة الثانية. وقد تشجع هذا الفريق أكثر بالإجراءات التى اتخذها «كليبر» وعدائه البين للمسلمين واستثنائه الأقباط من الضرائب الجديدة التى فرضها على المصريين. على رأس هذا الفريق ظهر المعلم «يعقوب حنا» القبطى. يقول جاك تاجر فى كتابه «مسلمون وأقباط»: «كان يعقوب ذكيا صحيح الجسم، وقد اشتهر بمهارته فى ركوب الخيل، كان يشغل كسائر أبناء طائفته وظيفة المباشر (جابى الضرائب) ولكنه لم يكن مسالمًا مثلهم، إذ انضم- قبل وصول الفرنسيين بزمن طويل- إلى صفوف إبراهيم بك ومراد بك فى المعركة الكبرى التى دارت بين المماليك وجيوش القبطان باشا (العثمانية)، وقد شكره البكوان لشجاعته وأغدقا عليه النعم، وفى سنة ١٧٩٨ أصبح يعقوب وجيهًا ثريًا يحترمه الجميع».

الواضح أننا أمام شخصية طموحة، ترى أن وظيفة «جابى الضرائب» قليلة عليها، ولا تسمح لها بإظهار ما تمتلكه من مواهب وقدرات، خصوصًا فى ميادين الحرب، الأمر الذى دفعه إلى الانضمام إلى صفوف المماليك المحاربين، وأثبت وجوده بينهم بصورة استجلبت إعجابهم. ولا خلاف أن شخصية بهذا التكوين كان من الطبيعى أن تبحث لنفسها عن مساحة جديدة لممارسة الدور بعد هزيمة إبراهيم بك ومراد بك أمام جنود الحملة الفرنسية. لم يكن للمصريين وقتها جيش يدافع عن البلاد، بل كان المماليك بصنوفهم وأطيافهم المختلفة القوة العسكرية التى تحمى البلاد وتدافع عنها. وقد ثبت فشلهم فى مواجهة الحملة، وفى الوقت نفسه لم يفكر أهل مصر فى تشكيل فرق منظمة لمواجهة الحملة، لأنهم ببساطة كانوا يعتمدون فى هذه المسائل على المماليك أو على السلطان العثمانى الحاكم الرسمى للبلاد. لم يبد من المصريين حينذاك إلا الحركة العشوائية التى تأخذ شكل الهبات المفاجئة من جانب الأهالى، كما حدث فى ثورتى القاهرة: الأولى والثانية.

وجد المعلم «يعقوب» ضالته فى الجيش الفرنسى، وكانت تربطه علاقة وثيقة بأحد جنرالاته «ديزيه»، وكان يرى فيه بطلًا مغوارًا ونموذجًا يحتذى به إلى درجة أنه أوصى قبل موته المفاجئ على ظهر إحدى السفن أن يدفن فى قبر الجنرال ديزيه الذى توفى قبله فى إحدى المعارك التى خاضها الفرنسيون فى أوروبا. كان «يعقوب» محملًا بطموح شخصى، وغضب نفسى اجتمع فيه مع عدد من الأقباط الذين عانوا الأمرين من ضغوط المسلمين عليهم، حين كانوا يسلبونهم المال، ويحرقون كنائسهم ويهدمونها لأتفه الأسباب، وحتى فى مجال الأزياء، كانوا يفرضون عليهم ملابس معينة تميزهم عن المسلمين، أضف إلى ذلك ما كانوا يحرمونه عليهم من ركوب الخيل. وجد المعلم يعقوب فى الفرنسيين مساحة لإشباع طموحاته العسكرية، ووجد الفريق الذى انضم إليه من الأقباط فرصة للانتقام من ظلم المسلمين لهم الذى تواصل لقرون. فى هذا السياق تكون ما يطلق عليه «الفيلق القبطى» أو «الفرقة القبطية» التى حاربت إلى جوار الجيش الفرنسى فى مصر. وقد كان «كليبر» ميالًا بقوة إلى إنشاء هذا الفيلق، بسبب سقوط العديد من الضحايا من ضباط وجنود الحملة فى المواجهات التى خاضوها مع المصريين والإنجليز والعثمانيين، وعجز «باريس» عن إمداد الجيش الموجود فى القاهرة بما يعوض الخسائر البشرية. فى هذا السياق رحب «كليبر» بالفيلق القبطى وقائده المعلم يعقوب.

تشكل الفيلق القبطى من قوة بشرية قوامها ٨٠٠ فرد وكانت أشبه بالميليشيا المسلحة أو فرق الانكشارية التى كانت شائعة فى ذلك الوقت، حيث لم تضم فى صفوفها الأقباط المصريين وفقط، بل ضمت عددًا من المسلمين المرتزقة، والأروام والشوام وغيرهم. هذا ما يذهب إليه «جاك تاجر»، لكن «الجبرتى» يذهب غير هذا المذهب ويقول: «لما تظاهر يعقوب القبطى مع الفرنساوية وجعلوه سارى عسكر القبط، جمع شبان القبط وحلق لحاهم وزيّاهم بزى مشابه لعسكر الفرنساوية مميزين عنهم بقبعة يلبسونها على رءوسهم مشابهة لشكل البرنيطة وعليها قطعة فروة سوداء من جلد الغنم». حارب الفيلق القبطى إلى جوار الفرنسيين فى الصعيد وتمكن من سحق المماليك، وقاد المعلم «يعقوب» فرقته بعد ذلك للجور على الأهالى عند جمع الضرائب التى فرضها كليبر. فى كل أفعاله كان «يعقوب» يحاول إثبات ولائه للفرنسيين ورغبته فى الانتقام والتشفى من المسلمين. وكان أمره محط ازدراء من المصريين جميعًا، مسلمين وأقباطا، لأنه كان يجمع الضرائب بالقهر والمذلة من الجميع. كان «كليبر» وحملته هو الأكثر رضاء عن أداء «يعقوب»، لأنه مثّل– من وجهة نظره- أداة جيدة لعقاب المصريين على اغترارهم بالدعاية العثمانية التى راجت فى القاهرة حينذاك وهونت من شأن الفرنسيين وأشاعت أن جنود السلطان على الحدود وأنهم جاءوا لتحرير مصر، فأغرى الأهالى بهذا الكلام، وانتفضوا ضد الحملة، فكان ما كان من أمر ثورة القاهرة الثانية.

انتهت سيرة المعلم «يعقوب حنا» قائد الفيلق القبطى بالحصول على رتبة لواء بالجيش الفرنسى جراء بلائه الحسن فى الحرب إلى جوارهم. وبعد خروج الحملة من مصر قرر السفر إلى فرنسا، لكن القدر لم يمهله، حيث مات على ظهر السفينة التى تقله إلى هناك بعد إصابته بمرض غامض، وانتهى به الأمر إلى الدفن فى البحر المتوسط، بعد أن ألقى البحارة بجثته فى المياه. مات «المعلم يعقوب» وترك المؤرخين من بعده يتعاركون على شخصه، فأكثرهم اتهمه بالخيانة، وأنه حاول توظيف عدد من الأقباط ضد بلادهم، وقليل منهم وصفوه بالثائر الذى أراد تكوين جيش يحرر مصر من العثمانيين. ومؤكد أن حوادث التاريخ ومنطق العقل يرجحان وجهة النظر الأولى على الثانية.

