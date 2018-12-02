أتليتيكو ينتزع التعادل فى جيرونا بهدف عكسى

تعرضت آمال أتليتيكو مدريد في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لانتكاسة، اليوم الأحد، بتعادله 1-1 مع مستضيفه جيرونا، وتجنب أول هزيمة في الدوري منذ سبتمبر بفضل هدف عكسي متأخر سجله يوناس راماليو.



وسدد ساؤول نيجيز لاعب وسط أتليتيكو في العارضة مع حصول الفريق الزائر على الفرص الأخطر في الشوط الأول، لكنه تأخر قبل الاستراحة مباشرة عن طريق كريستيان ستواني من ركلة جزاء.



واحتسبت ركلة الجزاء بمساعدة حكم الفيديو المساعد بعد إعاقة من الحارس يان أوبلاك لستواني نفسه.



وتصدى جوركا إيرايزوز حارس جيرونا البديل بشكل رائع لمحاولة من ساؤول في الشوط الثاني لكن فريق المدرب دييجو سيميوني أدرك التعادل في الدقيقة 83.



وانطلق دييجو كوستا للأمام ليسيطر على كرة طويلة وحاول راماليو أبعادها لكنها سكنت شباك فريقه.



وترك التعادل أتليتيكو في المركز الثالث برصيد 25 نقطة متساويا مع برشلونة صاحب المركز الثاني الذي يواجه فياريال في وقت لاحق اليوم الأحد، ويتأخر بنقطة واحدة عن أشبيلية المتصدر قبل مباراة الفريق الأندلسي ضد ديبورتيفو الأفيس.