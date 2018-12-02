القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
02:25 م

liverpool vs everton | مشاهدة ليفربول وايفرتون بث مباشر بين سبورت
عالم
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:42 م

ترامب: سأبلغ الكونجرس رسميًا إنهاء اتفاق "نافتا" قريبًا

ترامب
ترامب
أ ش أ
dostor.org/2419861

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيبلغ الكونجرس قريبًا بإنهاء العمل باتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية "نافتا" مع المكسيك وكندا، وإقرار اتفاق بديل تم توقيعه الجمعة الماضية.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، عن ترامب قوله، إنه سيبلغ الكونجرس رسميًا إنهاء اتفاق نافتا في غضون وقت قصير نسبيا.

وأوضح ترامب أن الاتفاقية الجديدة، المعروفة في واشنطن باسم اتفاق الولايات المتحدة-المكسيك –كندا (أوسمكا)، ستدعم العمالة الأمريكية خصوصًا في قطاع السيارات، وتحمي الملكية الفكرية الأمريكية بشكل أفضل.

وسيتبع إبلاغ الرئيس ترامب الكونجرس فترة انتظار مدتها ستة أشهر سيتوجب على النواب الأمريكيين خلالها الموافقة على الاتفاق الجديد.

وكان المفاوضون من الدول الثلاث توصلوا إلى اتفاق بعد مفاوضات مطولة بدأت في مطلع سبتمبر الماضي، حيث توصل الأطراف الثلاثة أخيرًا إلى تسوية حول عدد من المسائل الحساسة، وخصوصًا فيما يتعلق بالسيارات والزراعة.

وتوقع ترامب ألا يواجه الاتفاق الجديد مشكلة في الحصول على موافقة الكونجرس، لكن بعض الديمقراطيين، الذين سيسيطرون على مجلس النواب في يناير عبروا عن شكوكهم، فيما يستلزم الاتفاق أيضا موافقة برلماني المكسيك وكندا.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ 3 أيام

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ 6 أيام

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ اسبوع

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ اسبوع

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ أقل من شهر

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

الآن

‎تفاصيل لقاء "عبدالعال" وفد لجنة الدفاع بالبرلمان الفرنسي

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون

الدستور «نيوزليتر 14».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

"التضامن": الزيادة السكانية مرتبطة باستراتيجية مصر 2030

ads
الأكثر قراءة

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

بعد أزمتها الأخيرة.. رانيا يوسف ضيفة عمرو أديب

ألبومات الصور

فيديو.. مترو "محمد نجيب" يحتضن معرض "تراثيات 2"

وزير المالية بمؤتمر "الدولار الجمركي"

حكاية "عم حسان" مع العربة الملكية والخوص القديم

«قصاقيص زلعوكة»

ads
نجم الساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وإِيفرتون بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار

الأكثر قراءة

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

بعد أزمتها الأخيرة.. رانيا يوسف ضيفة عمرو أديب

كشكول

نهضة مصر: ورش عمل لضمان تفاعل المعلمين مع التدريب

يوم رياضى للحفاظ على الصحة بـ"تجارة " بنات أسيوط

إفتتاح مركز الجامعة المصرية اليابانية بالقرية الذكية بحضور فايزة أبو النجا

النائب الاول لـ "جايكا" : تجديد اتفاقية شراكة الجامعة المصرية اليابانية لمدة 5 سنوات جديدة بـ 2 مليار ين يابانى

عوض عبد العال رئيسًا لمنطقة القاهرة الأزهرية

الأمصار

طالبان تؤكد وفاة شقيق زعيم الحركة

تعرف على اتفاقيات زيارة ولي العهد السعودي لموريتانيا

بابا الفاتيكان يضئ شمعة من أجل سوريا

ليست الحرب وحدها.. اليمن تواجه سراعا جديدا مع الكوليرا

الجيش اليمني يحرر بلدتين جديدتين ويتقدم في صعدة

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

علماء: حليب العناكب أكثر فائدة من حليب البقر

تعرف على فوائد حمام "الساونا"

دراسة: الأطفال البدناء أكثر عرضة للإصابة بالربو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تناول 6 رقائق بطاطس مقلية فقط في الوجبة الواحدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎