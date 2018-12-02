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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:40 م

ميركل تتخلى عن الأعراف الدبلوماسية في المطبخ

ميركل
ميركل
dostor.org/2419852

خلال حضورها قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، فاجأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زبائن أحد المطاعم بزيارة غير متوقعة.

وتخلت ميركل عن الأعراف الدبلوماسية وحرصت على دخول المطبخ الخاص بالمطعم إلى جانب الطهاة، في لفتة أشادت بها وسائل الإعلام المحلية.

وتهافت المئات من الزوار داخل المطعم وخارجه لالتقاط الصور لأبرز مسئولة ألمانية، بينما كانت تبتسم داخل المطبخ والمطعم وأثناء رحيلها.

وفضلت المستشارة أن تزور المطعم دون أن يغلق أبوابه أمام الضيوف العاديين- حسب مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي-

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