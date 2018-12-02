الكنيسة الكاثوليكية تطلق يوم للشباب الإيبارشي بالمنيا

أقيم بإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس السبت، يوم الشباب الإيبارشي، برعاية وحضور الأنبا بطرس فهيم، والآباء الكهنة، والرهبان، والراهبات، من بينهم القس شنودة يواقيم، مسئول لجنة الشباب الإيبارشي، والقس انجيلوس منير، مسئول مركز قانا الجليل للعائلة.



و حضر اللقاء أكثر من 750 شابًا وشابة من كل كنائس الإيبارشية.



بدأ اللقاء بفقرة ترانيم لكورال شباب يسوع الملك، وكلمة الافتتاح للأنبا بطرس فهيم، رحب فيها بكل شباب الإيبارشية، وشجعهم بروح وقلب الأب لأبنائه، واختتم اللقاء بفقرة ترفيهية لأبانوب فيلكس.



