القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
02:25 م

liverpool vs everton | مشاهدة ليفربول وايفرتون بث مباشر بين سبورت
الكرازة
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:38 م

الكنيسة الكاثوليكية تطلق يوم للشباب الإيبارشي بالمنيا

الكنيسة الكاثوليكية
تريزة شنودة
dostor.org/2419850

أقيم بإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس السبت، يوم الشباب الإيبارشي، برعاية وحضور الأنبا بطرس فهيم، والآباء الكهنة، والرهبان، والراهبات، من بينهم القس شنودة يواقيم، مسئول لجنة الشباب الإيبارشي، والقس انجيلوس منير، مسئول مركز قانا الجليل للعائلة.

و حضر اللقاء أكثر من 750 شابًا وشابة من كل كنائس الإيبارشية.

بدأ اللقاء بفقرة ترانيم لكورال شباب يسوع الملك، وكلمة الافتتاح للأنبا بطرس فهيم، رحب فيها بكل شباب الإيبارشية، وشجعهم بروح وقلب الأب لأبنائه، واختتم اللقاء بفقرة ترفيهية لأبانوب فيلكس.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

الكنيسة تطلق لقاءات روحية للحديث عن الرهبنة قديمًا

منذ شهرين

تزامنًا مع رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ

منذ 3 شهر

الأنبا مكاريوس: نطالب بتعويض المتضررين فى «دمشاو هاشم» وبناء كنيسة.. والجلسات العرفية إهانة للدولة

منذ 3 شهر

الراهب المجرد يعقوب يتحدى قرارات الكنيسة وينظم مؤتمرًا صحفيًا

منذ 3 شهر

طعام الرهبان.. ماذا يأكل «رجال الرب» فى أيام الإفطار وفترات الصوم؟

منذ 3 شهر

البابا تواضروس يترأس أسبوع "العودة للجذور" بدير الأنبا بيشوي

الآن

قوات الاحتلال تقتحم بلدة "دير نظام" في الضفة الغربية المحتلة

‎تفاصيل لقاء "عبدالعال" وفد لجنة الدفاع بالبرلمان الفرنسي

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون

الدستور «نيوزليتر 14».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

ads
الأكثر قراءة

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

بعد أزمتها الأخيرة.. رانيا يوسف ضيفة عمرو أديب

ألبومات الصور

فيديو.. مترو "محمد نجيب" يحتضن معرض "تراثيات 2"

وزير المالية بمؤتمر "الدولار الجمركي"

حكاية "عم حسان" مع العربة الملكية والخوص القديم

«قصاقيص زلعوكة»

ads
نجم الساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وإِيفرتون بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار

الأكثر قراءة

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

بعد أزمتها الأخيرة.. رانيا يوسف ضيفة عمرو أديب

كشكول

نهضة مصر: ورش عمل لضمان تفاعل المعلمين مع التدريب

يوم رياضى للحفاظ على الصحة بـ"تجارة " بنات أسيوط

إفتتاح مركز الجامعة المصرية اليابانية بالقرية الذكية بحضور فايزة أبو النجا

النائب الاول لـ "جايكا" : تجديد اتفاقية شراكة الجامعة المصرية اليابانية لمدة 5 سنوات جديدة بـ 2 مليار ين يابانى

عوض عبد العال رئيسًا لمنطقة القاهرة الأزهرية

الأمصار

قوات الاحتلال تقمع مسيرة "داعمة للقدس" ووقوع إصابات

طالبان تؤكد وفاة شقيق زعيم الحركة

تعرف على اتفاقيات زيارة ولي العهد السعودي لموريتانيا

بابا الفاتيكان يضئ شمعة من أجل سوريا

ليست الحرب وحدها.. اليمن تواجه صراعا جديدا مع الكوليرا

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

علماء: حليب العناكب أكثر فائدة من حليب البقر

تعرف على فوائد حمام "الساونا"

دراسة: الأطفال البدناء أكثر عرضة للإصابة بالربو

مقالات الرأي
مايكل عادل

​ ماذا تنتظرون من جيش صلب المسيح؟!

مايكل عادل

​ كيف يكون لإبليس كنيسة؟!

المزيد
الصحة

تناول 6 رقائق بطاطس مقلية فقط في الوجبة الواحدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎