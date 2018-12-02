حقوق المنصورة تحتفل بتخريج الدفعة 41

احتفلت كلية الحقوق جامعة المنصورة الأحد، بـ131 من خريجي الدفعة 41 وكرمت أوائلهم بقاعة الأستاذ الدكتور عبدالرازق السنهوري بالكلية تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة وإشراف الدكتور شريف خاطر عميد الكلية.



وألقى علا ماهر جبر، الأول علي شعبة انتظام وأمير عبد الحميد عثمان أول الخريجين من شعبة اللغة الانجليزية كلمة نيابة عن الخريجين وجها خلالها الشكر لإدارة الكلية والجامعة على حرصهم على تنظيم الحفل وتكريم أوائل الخريجين من أبناء الكلية.



وذكرت أن الكلية أنجبت عظماء في القانون في مصر والعالم العربي كما قدما الشكر لأولياء الأمور على جهدهم في يوم حصاد هذا الجهد لسنوات المشقة والعناء.



أشار الدكتور رضا عبد السلام وكيل الكلية إلى أن التطورات المتلاحقة تفرض علينا أن نواكب التطور لكي تعلو دولة القانون من خلال التزود بالمواد القانونية ودراسة اللغات.



وأكد الدكتور شريف خاطر، أن الكلية أنشأت منذ عام 1973 لذلك فهى كلية عريقة معبرًا عن سعادته بالاحتفال بتخرج الدفعة 41 للكلية أن لكل من خريجي الكلية أيام مشهودة تبقى في الذاكرة لا يمحوها الزمن ويأتي يوم التخرج هو الأسعد بين تلك الأيام.



وأشاد في كلمته بالطلاب الخريجين وتفوقهم الدراسي نتيجة جهد أعضاء هيئة التدريس بالكلية وبتواصل علمي وثقافي ليكونوا مؤهلين للقيام بالواجب الانساني والوطني لإكمال مسيرة الوطن مدافعين عن الحق رافعين راية العدل أساس الملك وملتزمين بالمسئولية العلمية والأخلاقية تجاه مصرنا الغالية وان هذه الدفعة لها طبيعة خاصة وتقدير خاص في نفسة ووجدانة حيث التحقت هذه الدفعة بكلية الحقوق في العام الجامعي 20142015 حيث صدر أول قرار له في عمادة هذة الكلية العريقة باعتماد نتيجة الفرقة الأولى لكلية الحقوق في أغسطس 2015 ثم في أغسطس 2016 حتى وصلنا سويا لشهر أغسطس 2018 بتخريج الدفعة 41 لكلية الحقوق التي أنشئت منذ عام 1973 وتخرج فيها لفيف من كبار الفقهاء ورجال القانون والقضاء حاملين راية الحق مدافعين عن الحقوق والحريات،



وأكد أن كلية الحقوق بجامعة المنصورة، تحتل الآن، مكانة علمية وثقافية لا يستهان بها علي مستوى الجامعات المصرية بل والإقليمية وذلك بفضل من الله عز وجل وسواعد رجالاتها ودعم ومساندة رئيس الجامعة ونوابه وأساتذة الكلية وعمدائها السابقين.



أشار الدكتور أشرف سويلم إلى التخرج اليوم أول الخطوات للحياة العملية بعد دراستهم بالكلية على مدار 4 سنوات، فيما حثهم على الاستمرار فى التزود بالعلم واستكمال الدراسات العليا والتى تصقل مهارات الخريجين فى تخصصات بعينها.



وعبر الدكتور أشرف عبد الباسط، عن سعادته بمشاركة خريجى كلية الحقوق وهذا أول حفل يحضره بعد توليه منصب رئيس الجامعة، موجّهًا الشكر لأولياء الأمور تكريمًا لجهدهم على ما بذلوه؛ للوقوف خلف أبنائهم الطلاب ليتسلحوا بهذه الأخلاق ليكونوا حماة القانون ويعملون على نشر العدل.



كما طالب الخريجين بالوقوف جميعا لتحية ابائهم وامهاتهم على تحملهم كل انواع المشقة والمساندة لابنائهم، ليصلوا لهذا اليوم والذى يعد هو يوم الفرحة الكبرى بالنسبة.