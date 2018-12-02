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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:22 م

إلهام عبد البديع: شخصيتي في "ولاد تسعة" من أصعب الأدوار

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
حسين الجندي
dostor.org/2419837

أعربت الفنانة الشابة إلهام عبد البديع سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي جاءت حول دورها في مسلسل "ولاد تسعة" والذي يذاع يوميًا على قناة "إم بي سي مصر" في التاسعة مساءً.

وقالت "إلهام" - في تصريحات لـ "الدستور"، إنها تجسد شخصية مركبة في العمل وهي فتاة تمر بأربعة تحولات هامة في حياتها من فتاة ريفية لخادمة، مرورًا بعملها كموديل إعلانات، مشيرة إلى أنها أحد أصعب الشخصيات الموجودة في العمل، لمرورها بتحولات عدة.

وأضافت، أن هذا الدور واحد من أصعب الأدوار التي جسدتها على الإطلاق وأنه احتاج منها وقت وجهد كبير، بجانب الإرهاق النفسي الذي تعرضت له بسبب الدور، مشيرة إلى أن هذا الإجهاد قد زال بعد ردود الفعل الإيجابية التي جاءتها حول الدور، معتبراه واحد من أفضل أصعب أدوارها على الإطلاق.

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