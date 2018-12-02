محافظ بني سويف يتابع مجهودات "الصحة" خلال أسبوع

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أو صيدليات أو مراكز طبية وعلاجية وغيرها، لضمان تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بالشكل المطلوب، مشددا على استمرار حملات التفتيش على الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين، لضبط السلع غير الصالحة، ومتابعة التزام المحال بقوانين الصحة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، لاستعراض مجهودات القطاع الصحي خلال الفترة من 1711 إلى 2211 2018، حيث قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بالمرور على 104 منشأة متنوعة، وتم سحب 155 عينة، وإعدام 156 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية، وتحرير 60 محضرا لمخالفة اشتراطات النظافة، فيما تم استخراج 229 شهادة صحية جديدة.



وشهدت الفترة المذكورة قيام إدارة العلاج الحر بالمرور على 63 من المنشآت الصحية الخاصة شملت 36 عيادة خاصة، و18 معملا، 4مراكز للعلاج طبيعي، و3 محلات لعمل النظارات الطبية، ومركزين للجراحة والحضانات، وتم انذار 15 منشأة طبية لوجود ملاحظات خاصة بعدم توافر الاشتراطات الطبية ومخالفة مكافحة العدوى، فيما تم ترخيص عدد 10 عيادات خاصة.



وفي مجال التوعية والتثقيف الصحي والسكاني قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية وتنظيم الأسرة بتنظيم 5 ندوات تثقيفية للتوعية بالأساليب الصحية السليمة والتغيرات الفسيولوجية والزواج المبكر والأمراض الوراثية والفيروسات الكبدية، حيث تم عقد هذه الندوات ببمركز النيل للإعلام ومدرستى:شجر الدر الابتدائية، والثانوية التجارية بنات بمدينة بني سويف.



كما قامت إدارة القوافل الطبية بتنظيم قافلة طبية على مدار يومي 21 و22 نوفمبر الماضي بقرية غياضة الشرقية مركزببا، والتي تمكنت من الكشف على 1098 حالة، وعمل 111 تحليل دم، و2 طفيليات، وعمل أشعة لـ3 حالات، وإصدار 4 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل 7 حالات للمستشفيات، وعمل ندوات تثقيفية حضرها 136 مواطنا.



وفي مجال الطب العلاجى والصيدلية، تم المرور على مستشفيات: الفشن، الواسطى، سمسطا ومركز الغسيل الكلوي في مديبنة ببا لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، حيث تم تقديم الخدمة الطبية "عن طريق الخط الساخن" لعدد 20 حالة في مجالات العناية المركزة والحضانات والأشعة المقطعية والحروق والسموم، فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور على 22 صيدلية ومخزن أدوية بواقع 8 صيدليات عامة و5 صيدليات بمستشفيات حكومية، و5 صيدليات بالوحدات الصحية و2 صيدلية خاصة و2 مخازن أدوية.



وفي مجال التمريض فقد تم تدريب 30 ممرضة على أعمال الكلى الصناعي والعناية المركزة بمعرفة فريق من الوزارة، والمرور على 9 من المستشفيات المركزية والنوعية، بالإضافة إلى تجهيز 3 فرق بكل مستشفى (2 صباحي و1 مسائي) للمشاركة في حملة 100 مليون صحة، وتدريب أطقم التمريض بالإدارات الصحية على كواشف حملة 100 مليون صحة.