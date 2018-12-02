أرسنال يقهر توتنهام في الديربي اللندني

حقق فريق أرسنال فوزًا مثيرًا على ضيفه توتنهام (4-2)، في "الديربي" اللندني، الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتقدم أرسنال "المدفعجية" بهدف سريع سجله مهاجمه الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء، ورد توتنهام بهدفين متتاليين عبر كل من، المدافع إيريك داير، والمهاجم هاري كين (30، 34 من ضربة جزاء)، على الترتيب.



وعاد المدفعجي أوباميانغ، في الدقيقة 56، وأدرك التعادل بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، ووضع زميله المهاجم الفرنسي البديل، ألكسندر لاكازيتي، أصحاب الأرض في المقدمة من جديد بتسجيله الهدف الثالث له، في الدقيقة 74، ومن ثم اختتم الأوروغوياني لوكاس توريرا، رباعية المدفعجية، بحلول الدقيقة 77 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب "الإمارات".



ورفع فريق أرسنال رصيده بعد، هذا الفوز الثمين، إلى 30 نقطة، وانتزع المركز الرابع من توتنهام، بفارق الأهداف.