وزير التموين يوافق على تشغيل 26 مخبزا في ملوي

وافق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، على تشغيل 26 مخبزا جديدا في مركز ملوي في محافظة المنيا.



وقال محافظ المنيا اللواء قاسم حسين، إن موافقة وزير التموين تأتي استجابة لطلب المحافظة بسبب زيادة الطلب على شراء الخبز في المركز، وسعيا نحو استقرار الحالة التموينية في المحافظة، موضحا أنه سيتم تشغيل المخابز في الأماكن التي يقل متوسط نصيب الفرد فيها على 3 أرغفة يوميا.



وأشار حسين إلى أنه سيتم تشغيل المخابز الـ 26 كمرحلة أولى، بعدما حصلت على موافقة بالتشغيل، وأنهت إجراءات الترخيص واستيفاء الضوابط المطلوبة ومطابقتها لاشتراطات التشغيل والمواصفات المُحدّدة، وفور استلام الماكينات سيتم تشغيل المخابز الجديدة.

