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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:10 م

أشرف صبحي يلتقى 300 شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية

أشرف صبحي
أشرف صبحي
أ ش أ
dostor.org/2419820

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي مزيدا من الاهتمام بالمحافظات الحدودية، مطالبًا بأن يتم اختيار شاب وفتاة من كل محافظة من المحافظات الحدودية للاجتماع معهم بصفة دورية؛ ومناقشة المشكلات والاحتياجات المطلوبة والحلول المتاحة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد مع 300 شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية في إطار حرصه على لقاء شباب مصر من مختلف المحافظات، وعقد اللقاء على مسرح الوزارة، بمشاركة الشباب والفتيات المشاركين في فعاليات الملتقى التثقيفي للكوادر الشبابية بالمحافظات الحدودية والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع جهاز شئون القبائل، وكذا المشاركين في رحلات إعرف بلدك الذي تنفذه الوزارة لأبناء المحافظات الحدودية لزيارة القاهرة، فضلًا عن المشاركين في دورة الأمن القومي المنفذة داخل أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية.
وبدأ الوزير باستماع طلبات ورغبات الشباب المشاركين في اللقاء من محافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وأسوان.
وقدم أبناء المحافظات الحدودية الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على ما يتم تقديمه من خدمات ملموسة لأبناء شباب المحافظات الحدودية، من خلال البرامج والمشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها، مطالبين بمزيد من البرامج خلال الفترة المقبلة.
وفي معرض رده على الشباب المشاركين، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تستهدف أن تصبح مراكز الشباب في غاية التنوير من حيث تعددية الأنشطة المنفذة بها من المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية كنهج يتم تعميمه في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المطلوبة بها وتطوير بنيتها الإنشائية.
وحول المشروعات الشبابية والرياضية المقامة في محافظة شمال سيناء، قال الدكتور أشرف صبحي: "تم الانتهاء من العديد من المشروعات في شمال سيناء وجاري تنفيذ مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استضافة شباب سيناء والمعسكرات التدريبية لفرق المحافظة طوال العام".
وفي هذا السياق، تقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى جيش مصر على دوره القوي والذكي المتفاعل وحرصه على الحفاظ على أبناء شمال سيناء، والقضاء على الإرهاب الأسود، مشيرا إلى أن الدولة تعكف في الآونة الراهنة على التطوير والتنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ووعد الدكتور أشرف صبحي الشباب المشاركين في اللقاء بدراسة كل الطلبات التي تم عرضها وتنفيذها بالتنسيق مع المعنيين بالوزارة، مشيرًا إلى عقد لقاءات أخرى في الفترة القادمة مع شباب المحافظات الحدودية.

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