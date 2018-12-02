علي عبد العال: مصر والسعودية شريكتان في تحقيق أمن واستقرار المنطقة

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أن مصر والسعودية يتشاركان في هدف رئيسي وأساسي وهو استقرار وأمن المنطقة، وحل كافة قضاياها بالطرق السلمية.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب، اليوم، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر والسعودية بمجلس الشورى السعودي عساف بن سالم أبوثنين، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية.



ورحب عبدالعال برئيس جمعية الصداقة البرلمانية السعودية المصرية، وأعضاء الجمعية من الجانب السعودي، مشيرا إلى أن مصر دائما وأبدا ما تقف بجانب المملكة فى كل ما من شأنه رفعة شأنها، لافتا إلى الروابط الوثيقة والمشتركة التي تجمع مصر والسعودية، وعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، قيادة وشعبا.



وأشار عبدالعال إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في أكثر من لقاء أن أمن الخليج خط أحمر ومسألة أمن قومي مصري لا تفريط فيها، وهو ما يدلل على عمق ومتانة العلاقات بين الأشقاء في مصر والسعودية.



وأكد رئيس مجلس النواب أن السعودية هي الشريك التجاري الرئيسي لمصر، وهناك العديد من المشروعات بين البلدين، داعيا إلى إعطاء دفعة قوية للتعاون التجاري ليكون قاطرة لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب ضرورة استغلال الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين البلدين على مستوى القيادتين المصرية والسعودية للدفع بها قدما بما يتناسب وحجم ومكانة البلدين في المنطقة العربية، ومنطقة الشرق الأوسط.



وأشار عبدالعال إلى الزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، حيث استقبله الرئيس السيسي والشعب المصري بالكثير من الترحاب والتأييد، لتؤكد القيادة السياسية والشعب المصري على وقوف مصر بجانب شقيقتها السعودية في كافة أزماتها، وتثق في رؤية وحكمة ونزاهة القيادة السعودية.



كما أن مصر لا تنسى للمملكة وقوفها بجانب خيارات الشعب المصري في ثورته المجيدة في 30 يونيو 2013، ودعمها للجهود المصرية بمكافحة الإرهاب.



من جانبه، أعرب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السعودية المصرية بمجلس الشورى السعودي، عن سعادته بزيارة بلده الثاني مصر العروبة وبوجوده في مقر مجلس النواب المصري، مؤكدا أن الشعبين تجمعهما علاقات أخوة وصداقة قوية، وقواسم مشتركة، كما أن كلا البلدين لديهما إمكانية لتعزيز الشراكة بينهما اقتصاديا، وثقافيا، وسياسيا.



ودعا أبوثنين إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، كما ثمن الدور المصري في مساندة المملكة في أزمتها الأخيرة، مؤكدا أن مصر والسعودية هما قاطرة النهوض بالأمة الإسلامية والعربية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.