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الثقافة
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:05 م

انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لمكتبات مصر العامة

انطلاق فعاليات المؤتمر
أ ش أ
dostor.org/2419808

انطلقت بمكتبة مصر العامة فعاليات المؤتمر الأول لمنظومة مكتبات مصر العامة، التي تضم 16 مكتبة في 14 محافظة تحت عنوان "المكتبات العامة.. الإبداع والتغيير"، بحضور عدد من الخبراء والمختصين ومسئولي المكتبات، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات على مدى يومين بالمقر الرئيسي للمكتبة بالدقي.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية المكتبات ودورها في إتاحة فرص الابتكار والإبداع لدى أفراد المجتمع، بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية المجتمعية، بالإضافة إلى المبادرات الاجتماعية التي تقوم بها المكتبات العامة لجذب الجمهور، وتشجعيهم على المشاركة المجتمعية، والقراءات العلمية التي تدعم دفع عجلة الابتكار الفردي والمؤسسي.

ويعرض المؤتمر خبرات وتجارب أخصائي مكتبات المنظومة، بالإضافة إلى جلسات علمية وورش عمل لكبار الأكاديميين في مجال المكتبات، وجلسات تغطي العديد من الموضوعات التي تهم تخصص المكتبات والمهتمين بالثقافة والمعرفة، بالإضافة إلى فعاليات فنية تقدم بالتعاون مع الفرق الفنية لمكتبات مصر العامة في المحافظات.

ويتناول الخبراء عدة محاور من أهمها: دور المكتبات العامة في تحقيق التنمية المستدامة، ومبادرات المكتبات العامة في تنمية عادة القراءة لدى الأطفال والنشء، وكذلك إدارة الوعي المعرفي ودوره في تشكيل الإتجاه الثقافي والمعرفي لدى المستفيدين، كما يتناول المؤتمر إبراز دور مكتبات مصر العامة في التشجيع على القراءات العلمية والأدبية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المكتبات العامة في تنمية الإبداع والابتكار لأفراد المجتمع، وكذلك التركيز على دور المكتبات العامة في المشاركات المجتمعية.

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