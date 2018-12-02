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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:04 م

الجيش الجزائري: القضاء على إرهابيين اثنين وتدمير 47 مخبأ خلال نوفمبر الماضي

الجيش الجزائري: القضاء
أ ش أ
dostor.org/2419804

تمكنت قوات الجيش الجزائري، خلال شهر نوفمبر الماضي، من القضاء على إرهابيين اثنين وتوقيف 2 آخرين، فيما سلم 9 آخرون أنفسهم للسلطات، بالإضافة إلى 3 عائلات مكونة من 12 فردا.

وذكر الجيش الجزائري - في بيان اليوم الأحد نقلته وكالة الأنباء الجزائرية - أن القوات قامت في إطار مكافحة الإرهاب بتوقيف 26 عنصر دعم للجماعات الإرهابية وكشف وتدمير47 مخبأ للإرهابيين وورشة لصناعة المتفجرات و20 كيلوجراما من المواد الكيماوية التي تستعمل في صناعة المتفجرات.

وأوضح البيان أنه تم ضبط قاذف صواريخ (ار بي جي 7)، و3 بنادق آلية من نوع (اف ام بي كا )، و15 بندقية آلية من طراز كلاشينكوف، وكذلك ضبط 4 بنادق نصف آلية من طراز سيمينوف، و4 بنادق تكرارية وواحدة مضخية، و41 قذيفة مضادة للدبابات عيار 105 ملم، و12 ألفا و56 طلقة من مختلف العيارات، بالإضافة إلى كشف وتدمير 114 قنبلة تقليدية الصنع.

وأشار الجيش الجزائري إلى أنه في مجال محاربة الجريمة المنظمة تمكنت وحدات الجيش من توقيف 47 تاجر مخدرات، وضبط 38 ر15 قنطار من المخدرات و117 ألفا و342 قرصا مهلوسا، وتوقيف 133 مهربا، و184 منقبا عن الذهب، و39 شخصا موقوفا.

وفيما يخص الهجرة غير الشرعية، أوقفت قوات الجيش الجزائري 334 مهاجرا غير شرعي، وتمكنت من إنقاذ 4 صيادين من الغرق في عرض البحر، وكذا إحباط هجرة غير شرعية لـ 650 شخصا.

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