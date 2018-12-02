الرئيس الموريتاني وولي العهد السعودي يبحثان تطوير العلاقات

أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأحد، مباحثات خاصة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسعت لاحقًا ليحضرها الوفدان المرافقان، وذلك بعد وصول ولي العهد إلى نواكشوط في زيارة تدوم عدة ساعات.



وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية، إن المباحثات تناولت "القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات القائمة بين البلدين"، دون التطرق للملفات التفصيلية التي تناولتها المحادثات.



كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد وصل إلى موريتانيا في وقت سابق من اليوم الأحد في مستهل زيارة رسمية تستمر عدة ساعات.



وكان الرئيس الموريتاني، في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مطار نواكشوط قادمًا من الأرجنتين حيث حضر قمة العشرين.



كما وصل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في وقت سابق اليوم إلى مطار نواكشوط الدولي.



وأجرى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد مباحثات مع الجبير لدى استقباله في صالة الشرف بمطار نواكشوط.



وإضافة إلى محادثات ولي العهد السعودي مع الرئيس الموريتاني، يتضمن برنامج الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون بين السعودية وموريتانيا، ومأدبة غداء قبل أن يغادر ولي العهد إلى الجزائر.



