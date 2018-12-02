أقوى 5 سفن في البحرية الروسية

عرضت مجلة "المصلحة الوطنية" الأمريكية تصنيف السفن الخمس الحربية الأكثر فتكًا في القوات البحرية الروسية.



وتبدأ القائمة بالطراد النووي الثقيل "بطرس الأكبر" المزود بالصواريخ المجنحة، ومهمة هذا الطراد -وفقًا للمجلة الأمريكية- ملاحقة حاملات الطائرات الأمريكية وتدميرها، تليه في المرتبة الثانية المدمرة "موسكفا"، التي تعتبرها المجلة مدمرة حاملات الطائرات، وتمتاز بفعاليتها الاقتصادية.



ويلي الطرادين أول كورفيت من مشروع 20380 "سوأوبرازيتلني" المجهز بمنظومة "باكيت-Е" المضادة للغواصات، تليه المدمرة "نوستويتشيفي" المجهزة بصواريخ مضادة للسفن من نوع "موسكيت".



وتأتي حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" التي تخضع حاليًا لعمليات صيانة شاملة في نهاية القائمة، ومع ذلك تعتبرها المجلة الأمريكية خطرًا، لأنها تسمح لروسيا بنقل قواتها الجوية إلى أي بقعة في العالم.



وكانت المجلة الأمريكية في شهر يوليو قد اعتبرت الفرقاطة الروسية "الأميرال غورشكوف" مزودة بأسلحة أفضل من السفن الساحلية الأمريكية و"Freedom" و"Independence". وفي شهر مارس، اعتبرت حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" في عداد الماضي وأسوأ حاملة طائرات في العالم.



ومن جانبها، اعترفت مجلة "The Drive" بأن سفن الدوريات الروسية محدثة ومبتكرة وتتفوق على مثيلاتها الأمريكية من برنامج "LCS".