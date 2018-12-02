coolkora HD |يلا شوت HD|بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون الدوري الانجليزي |قناة بين سبورت live HD|كورة ستار|Kora Star

يستضيف "الريدز" في تمام السادسة والربع مساء اليوم الأحد، جاره وغريمه التقليلدي إيفرتون بملعب "أنفيلد" في إطار الجولة 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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