شاهد.. محمد صلاح فى مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر (يلا شووت)
يستضيف "الريدز"
في تمام السادسة والربع مساء اليوم الأحد، جاره وغريمه التقليلدي إيفرتون بملعب
"أنفيلد" في إطار الجولة 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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