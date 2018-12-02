حكومة الاحتلال تخصص 700 مليون شيكل لـ"صمود مستوطنات غلاف غزة"

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على تخصيص نحو 700 مليون شيكل لتقوية القدرة المدنية لدى المستوطنات للصمود أمام أي تصعيد على حدود قطاع غزة المحاصر.



ويشمل المقترح، الذي قدمه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مساعدات اقتصادية وصحية وتعليمية، وتنمية مناطق صناعية، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وقالت نتنياهو، خلال جلسة حكومية، اليوم: "سكان غلاف غزة عنصر هام لقوتنا، وهم يساعدونا بصمودهم على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.