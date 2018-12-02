3 فئات لتذاكر حفل "العسيلي" و"كايروكي"

طرحت الجهة المنظمة لحفل النجم محمود العسيلي، المقرر إقامته يوم الجمعة 14 ديسمبر الجاري، بمشاركة فريد الأندرجروند الشهير "كايروكي" بملعب إستاد كرة القدم بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التذاكر الخاصة بالحفل.



وانقسمت أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 500 جنيه، والثانية بـ 350 جنيهًا، أما الثالثة والأخيرة بمبلغ 200 جنيه.



ويبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، ويقدم خلاله "العسيلي" باقة من أروع أغنياته القديمة والحديثة منها "طول ما انتي جنبي، خاينة، بعدتي ومبعدتيش، أنا مش مضمون، فوقي، وحتة تانية".



ويقدم "كايروكى" مجموعة كبيرة من أغانيهم، منها: "صوت الحرية، اتجنن، السكة شمال، الكيف، نقطة بيضا، ليلى، الله ماعايز، غريب، مربوط بأستك".