رجبي يستعد لطرح أغنية "فرصة كمان"

يستعد المطرب رجبى، خلال الساعات القليلة المقبلة، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "فرصة كمان" عبر اليوتيوب، وهي من كلمات عصام حسني، وألحان رجبي، وتوزيع كريم عبدالوهاب، ومنتج منفذ فادي صبحي.



ويعمل "رجبي"، خلال الفترة الحالية، على التحضير لأغنية سينجل أخرى، سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، وتحمل العديد من المفاجآت للجمهور.



وقدم "رجبى" ألبومه الأول فى الأسواق المصرية والعربية بالتعاون مع شركة ميلودى، تحت عنوان "قولها بحبها"، الذي تضمن وقتها 11 أغنية قدمها بأشكال موسيقية مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات مختلفة من الجمهور، ومنها الروك والمقسوم والدراما وغيرها من الأشكال الموسيقية، وتعاون "رجبى" فى الألبوم مع الشاعر أحمد صبحى الذى قدم معه 9 أغان من الألبوم، أما باقى الأغانى فكتبها الشاعر محمد جمعة والشاعر حمدى سالم.