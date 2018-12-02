ثنائية بيدرو ولوفتوس تشيك تمنح تشيلسي الفوز على فولهام

أحرز تشيلسي هدفين بواقع هدف في كل شوط عبر الإسباني بيدرو ولاعب الوسط الإنجليزي روبن لوفتوس- تشيك، لينتصر (2- صفر) على منافسه اللندني فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



واستخلص نجولو كانتي الكرة من جان ميشيل سيري في وسط الملعب في الدقيقة الرابعة وأرسل تمريرة رائعة إلى بيدرو الذي دخل منطقة الجزاء، وأرسل تسديدة أرضية منخفضة بقدمه اليسرى في المرمى.



وضغط تشيلسي على مرمى جاره بقية الشوط الأول دون إيجاد طريقة لهز الشباك مرة أخرى، لكن فولهام متذيل الترتيب، الذي حقق انتصاره الأول تحت قيادة كلاوديو رانييري مدرب تشيلسي السابق في الجولة الماضية، واكتسب الثقة في الشوط الثاني.



وسنحت عدة فرص خطيرة لفولهام عبر كالوم تشامبرز الذي أجبر كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي على التصدي لمحاولتين مؤثرتين|، ورغم محاولات فولهام لإدراك التعادل صنع إيدن هازارد الهدف

الثاني بتمريرة إلى البديل لوفتوس- تشيك في الدقيقة 82 ليضع الدولي الإنجليزي الكرة في المرمى.



وتقدم تشيلسي للمركز الثالث على حساب توتنهام، الذي ألحق بجاره اللندني أول خسارة في المسابقة الأسبوع الماضي، على الأقل مؤقتًا لحين انتهاء مباراة القمة بين أرسنال وتوتنهام التي تقام في وقت

لاحق اليوم.