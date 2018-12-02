ONLIVE | تابع لايف مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر (ديربي الميرسيسايد) الدوري الانجليزي الممتاز | بث الأسطورة
يلتقي فريق ليفربول
الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بنظيره إيفرتون في «ديربي الميرسيسايد»
بالجولة الـ14 للدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة
ليفربول وايفرتون
ويستضيف "الريدز"
في تمام السادسة والربع مساء اليوم الأحد، جاره وغريمه التقليلدي إيفرتون بملعب
"أنفيلد" في إطار الجولة 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
القنوات
الناقلة لمباراة ليفربول وايفرتون
وتذاع مباراة ليفربول
وإيفرتون على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.
ويسعى ليفربول لتحقيق
الانتصار والحفاظ على "وصافة" جدول ترتيب الدوري والضغط على المتصدر مانشستر
سيتي صاحب القمة برصيد 38 نقطة.
ويحتل ليفربول المركز الثاني
في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس برصيد
22 نقطة.