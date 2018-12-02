كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم على beIN Sport HD ... (محمد صلاح) يوتيوب رابط مباراة ليفربول وإيفرتون





سيكون ملعب الآنفيلد بمدينة ليفربول الإنجليزية مسرحاً لإقامة مباراة ليفربول وإيفرتون في مباراة تُعرف باسم ديربي الميرسيسايد، والتي ستكون هامة لكلا الفريقين من أجل الفوز وإسعاد جماهيرهم وتحقيق نقاط المباراة، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمسية يوم الأحد القادم.





ليفربول العائد من خسارة على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، الفريق الإنجليزي الذي لم يتمكن على الإطلاق من الفوز خارج الديار هذا الموسم في دوري الأبطال، إلا أن فرصته في التأهل لا تزال قائمة، ويأتي فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية البريمرليج برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.





كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم على beIN Sport HD ... (محمد صلاح) يوتيوب رابط مباراة ليفربول وإيفرتون



على الجانب الآخر فإن فريق إيفرتون يقدم أداءً جيداً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، الفريق الذي يقوده البرتغالي ماركوس سيلفا فاز في ست جولات، وتعادل في أربع، ليأتي الفريق في المركز السادس برصيد 22 نقطة.





موعد مباراة ليفربول وإيفرتون:

هذا ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون مساء يوم الأحد في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم على beIN Sport HD ... (محمد صلاح) يوتيوب رابط مباراة ليفربول وإيفرتون







البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 14).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : آنفيلد .

المعلق : رؤوف خليف .





7:15 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:15 مساءاً بتوقيت مصر .

6:15 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:15 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:15 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:15 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:15 مساءاً بتوقيت العراق .

6:15 مساءاً بتوقيت السودان .

7:15 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:15 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:15 مساءاً بتوقيت تونس .

5:15 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:15 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:15 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:15 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:15 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:15 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:15 مساءاً بتوقيت قطر.

4:15 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:15 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:15 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم على beIN Sport HD ... (محمد صلاح) يوتيوب رابط مباراة ليفربول وإيفرتون







القنوات الناقلة لمبارة ليفربول وإيفرتون:

وسيتم نقل أحداث مباراة ليفربول وإيفرتون القادمة في الدوري الإنجليزي في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر أمسية الأحد عبر شاشة قناة bein sports HD2، والتي ستقوم بنقل أحداث مباراة ديربي الميرسيسايد على الهواء مباشرة بالتعليق العربي على أحداث هذه المباراة، وحتى الآن لم يتم الاعلان عن معلق المباراة.