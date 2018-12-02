القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
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عالم
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:40 م

السعودية: فتح باب التسجيل بالجوازات للنساء برتبة جندي

السعودية: فتح باب
وكالات
dostor.org/2419680

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الأحد، فتح باب القبول والتسجيل بالجوازات للنساء برتبة جندي للتوظيف في جوازات المطارات والمنافذ البرية.

وأوضحت الداخلية أن استقبال طلبات القبول سيتم عن طريق منصة أبشر توظيف "www.jobs.sa" ابتداءً من الساعة 10 صباحًا اليوم حتى الـ 10 صباحًا من يوم الخميس 6 ديسمبر.

وأكدت الوزارة أنه لن يُنظر في طلب غير مستوف الشروط، وأن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية.

واشترطت الوزارة أن تكون "المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق لها التعيين بوظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو مطرودة من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية".

وأضافت:أنه يجب أن "تكون لديها هوية وطنية مستقلة، وألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عامًا، ولا يزيد عن 35 عامًا حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب".

كما اشترطت "أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللغة ومراحل القبول كافة، وألا يقل طول المتقدمة عن 1.55 م وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل من لديها دورات في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي لا تقل عن 9 أشهر وتكون من جهة معتمدة، وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من جهة حكومية، إضافة إلى اجتياز اختبارات القبول التي تحددها الجوازات".

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