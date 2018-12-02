بث مباشر مباراة ليفربول vs ايفرتون : صلا ح و روني مشاهدة ليفربول في الدوري الانجليزي

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يلتقى فريق ليفربول محمد صلاح اليوم 2-12-2018 ضد ايفرتون في الأسبوع الرابع عشر بديربى الميرسيسايد فى الدوري الانجليزي.





ويأمل ايفرتون فى تحقيق الفوز فى المباراة، كما يسعى فى حسم الانتصار والإقتراب كثير من التواجد بين الكبار، ويطمح الفريق الأزرق فى خف نقاط المباراة ومواصلة مشواره المتقدم فى البطولة.





ويحتل فريق ايفرتون المركز السادس فى الترتيب برصيد 22 نقطة من الفوز فى 6 مباريات والتعادل 4 وخسارة 3 لقاءات، ويذكر أن ايفرتون حقق الفوز فى مباراة الجولة الماضية على فريق كارديف سيتى بنتيجة 1-0 .





تنطلق المباراة فى تمام الساعة 18:15 بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 19:15 بالتوقيت الدولى السعودى، وفى 16:15 بتوقيت غرينتش الدولى.





تنقل قناة bein sport hd2 أحداث مباراة الجولة الرابعة عشر وديربى الميرسيسايد فى الدورى الإنجليزى بين ليفربول وايفرتون.