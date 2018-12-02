بعد إتلافه..7 معلومات عن قوس النصر بباريس

قررت بلدية العاصمة الفرنسية باريس إغلاق قوس النصر، اليوم، أمام حركة السياحة بسبب الاحتجاجات القائمة في البلاد، وتوجه الرئيس إيمانويل ماكرون مباشرة إليه بعد عودته لباريس قادما من الأرجنتين ليتفقد الأضرار التي لحقت بالمعلم الشهير خلال أحداث الشغب.



وترصد" الدستور" أبرز المعلومات عنه.



- يقع على رأس طريق الشانزلزيه بباريس، وهو طريق مزين بالأشجار.

- في ميدان شارل ديجول، ميدان النجمة سابقًا، وملتقى 12 طريقًا.

- بدأ العمل فيه بداية القرن التاسع عشر، وأراده نابليون بونابرت رمزًا يخلد انتصارات الجيوش، إلا أن إنجازه الفعلي تم عام 1836 زمن لوي فيليب Louis Philippe.

- وضع حجر الأساس لقوس النصر في الخامس عشر من أغسطس عام 1806.

- في عام 1810، وضعت أربعة أعمدة ارتفاع كل منها مترا بمناسبة زواج نابليون بونابرت من ماري لويز في باريس.

- استلم مشروع قوس النصر، المهندسان المعماريان جان-فرانسوا تيريز شالجرين، وشقيقه أرنو ريمون شالجرين، لكنهما اختلفا حول تزيين الأعمدة، وتم اختيار الأول لتصميم البرج.

- يعتبر القوس وُجهَة سياحية مهمة في باريس ونستطيع الصعود إلى سطحه ببطاقة نأخذها من الطابق السفلي الذي نصل إليه من نفق خاص من شارع الشانزليزيه.











