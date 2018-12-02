القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:31 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول
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مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشر
يبدو كامل تركيز فريق ليفربول في الموسم الحالي على المنافسة فقط على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز دون سواه، علماً بأن ذلك التركيز الكامل على جبهة واحدة فقط لا غير سبق وأن كان سبباً في إقصاء فريق ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية.
مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشر
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن ذلك أدى أيضاً إلى تعقيد مهمة فريق ليفربول في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأن إقصائه من أعرق المسابقات الأوروبية بشكل مبكر سوف يكون له تأثير سلبي للغاية على مشوار الفريق في الموسم الحالي.
مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشر
ولعل ما يُعقد أكثر من مهمة فريق ليفربول في الموسم الحالي وتحديداً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، أن حامل اللقب في الموسم الماضي وهو فريق مانشستر سيتي يبدو عازماً بكل قوة على الحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.
مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشر
ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه وجاره فريق إيفرتون على النحو التالي:
مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشر
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.
خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.
أما على الجانب المقابل يبدو الوضع جيداً للغاية بالنسبة إلى فريق إيفرتون في الموسم الحالي، وخاصة بعدما نجح فريق إيفرتون في تدارك بدايته المتواضعة نوعاً ما، مما أسفر عن صعود فريق التوفيز إلى المركز السابع حالياً في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشر
وبعكس فريق ليفربول سوف يخوض فريق إيفرتون مباراة الديربي بأعصاب هادئة بعيداً عن الضغوطات التي يُعاني منها فريق ليفربول منذ مطلع الموسم الحالي، وهو الأمر الذي يجعل فريق إيفرتون مرشحاً بنسبة كبيرة للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب أنفيلد رود في نهاية المطاف.
مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشر

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