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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:31 م

مظاهرة جديدة لـ"السترات الصفراء" في بروكسل السبت المقبل

مظاهرة جديدة لـالسترات
وكالات
dostor.org/2419667

أعلنت حركة "السترات الصفراء" اليوم الأحد، تنظيم مظاهرة جديدة يوم السبت، المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل، ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، لينضموا إلى المظاهرات، التي بدأت في فرنسا قبل أسابيع.

وبحسب وكالة الأخبار البلجيكية، "أعلنت السترات الصفراء عن مظاهرة جديدة احتجاجًا على رفع أسعار الوقود، والمظاهرة ستكون في العاصمة بروكسل في 8 ديسمبر".

وأضافت الوكالة، أن "الاحتجاجات ستتواصل ما بين 10 إلى 22 ساعة"، مشيرة إلى "أنه حتى هذه اللحظة فهناك عدة مئات أعلنوا عزمهم على المشاركة".

واعتقلت الشرطة البلجيكية، يوم أمس الجمعة، عشرات المشاركين في تظاهرة لـ"السترات الصفراء". وقالت المتحدثة باسم شرطة بروكسل، إلسي فان دي كيير، إنه "تم اعتقال 60 متظاهرًا لإرباكهم النظام العام"، خلال مشاركتهم في تظاهرة تعد امتدادًا لحركة "السترات الصفراء" التي بدأت في فرنسا.

وشهدت فرنسا يوم أمس السبت، تظاهرات للسترات الصفراء اعتراضًا على زيادة الضرائب على أسعار الوقود وانخفاض القيمة الشرئية، وكانت المظاهرات سلمية على كافة الأراضي الفرنسية، إلا أن العاصمة باريس شهدت أعمال عنف واشتباكات عنفية بين الشرطة والمتظاهرين مما دفع بعض الصحف الفرنسية على وصف الوضع بـ"حالة الحرب".

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