ندوة تثقيفية عن "مصر الحضارة والتاريخ" في الوادى الجديد

نظمت أمانة حزب "مستقبل وطن" بالوادى الجديد، اليوم الأحد، ندوة عن المؤامرات ضد مصر والوطن العربي و"الهوية المصرية بين التاريخ والمعاصرة"، بحضور الدكتور وسيم السيسى الباحث فى علم المصريات، والدكتور عاطف أبوالوفا، رئيس جامعة الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، وجمال آدم الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، والنائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والنائب بريس عمران الأمين المساعد للحزب بالمحافظة.



وأكد الدكتور وسيم السيسى، عالم المصريات، أنه لأول مرة في التاريخ تتعرض مصر لحرب خماسية من "الشرق والغرب والشمال والجنوب والداخل أيضا"، وذلك من خلال بعض المتآمرين لإسقاطها بهدف إسقاط الأمة العربية بأكملها، خاصة أن مصر هى حجر الزاوية للمنطقة وقلبها النابض بالحياة.



وأشار "السيسى"، خلال كلمته، إلى أن المصريين أصبح لديهم وعى شديد، ويظهر ذلك من خلال مواجهتهم الشائعات والفتن التي تستهدف المسلمين والمسيحيين، خصوصا في فترات الأعياد المجيدة، ويجب على الشباب تقدير حجم المؤامرة المدبرة على مصر، وهذا لن يتأتى سوى بقراءة التاريخ الذي يثبت صمود الشعب المصري ضد المؤامرات التي تحاك، على مر العصور، ضد دولتهم، التي كانت دائما مقبرة للغزاة والطامعين.



وأضاف أن المقارنة بين مصر قبل 4 سنوات ومصر الآن، ستُظهر اختلافا كبيرا في الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي، للأفضل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن ما تحقق وسيتحقق من إنجازات تحت حكم الرئيس السيسى جاء تعبيرا عن المخزون الحضاري المصري، مشيرا إلى أن الدول العربية تتعرض لمؤامرة منذ عام 1907، لمنع توحدها من خلال خلق كيان يسعى إلى تفرقتها ومنع تقدمها من خلال إقامة وطن لإسرائيل في منتصف المنطقة العربية، وأن هذا المخطط استمر خلال الحرب العالمية الأولى، وصولا إلى اتفاقية "سايكس بيكو".



ولفت "السيسي" إلى أن جماعة الإخوان صناعة إنجليزية، هدفها تقسيم الدول العربية لأنهم لا يؤمنون بالأوطان، ومبدأهم "يا نحكمك يا نقتلك"، مدللا بمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر في ميدان المنشية، ولذلك دائما ما تدعمهم الصهيونية العالمية بأدواتها "إنجلترا وأمريكا" وروافدها دول مثل قطر وتركيا، ولن يتم التغلب على تلك المؤامرات إلا من خلال تأكيد سيادة القانون بشكل عام، قائلا: "الوطن يعني تطبيق القانون"، من خلال الإسراع في إجراء المحاكمات، خاصة مع زيادة أعداد القضايا مقارنة بعدد السكان، مع التغلب على تأخر الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام النهائية.



وتأتى ندوة حزب مستقبل وطن فى إطار المشاركة المجتمعية، وهو ما يعكس مدى اهتمام الحزب بالقضايا المعاصرة، وسعيه لتعريف المواطنين بحجم وحقيقة المؤامرات والمخاطر التى تحاك حول الدولة المصرية على مدار العقود الماضية.