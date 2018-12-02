القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
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الثقافة
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:25 م

غدًا.. "الكتابة عند المصريين القدماء" بمكتبة الحضارة الإسلامية

غدًا.. الكتابة عند
جمال عاشور
dostor.org/2419654

تقيم مكتبة الحضارة الإسلامية التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة عمل بعنوان "الكتابة عند المصريين القدماء" غدًا الإثنين 3 ديسمبر الجارى في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمقر المكتبة بالقلعة تحت إشراف سيد صالح مدير المكتبة.

وتأتى الندوة بالتعاون مع أساتذة متخصصين من المتحف المصري، وتعد هذه الورشة أولى سلسلة الورش الأثرية التي تقام بقاعة الطفل في المكتبة بالتنسيق مع إداره الخليفة والمقطم التعليمية.

كما تقيم المكتبة اللقاء الخامس لنادى أدب الطفل، لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال، يوم الثلاثاء 4 ديسمبر الجارى فى العاشرة صباحًا، وتستضيف المكتبة مجموعة من تلاميذ مدرسة الحلمية الإعدادية بنات والمحمدية الإعداديه بنات، وعددًا من الأطفال الموهوبين في التأليف وإلقاء الشعر والغناء والعزف والإنشاد الديني.

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