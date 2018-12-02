الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:34 م
يلا شووت Yalla Shoot | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم بث مباشر
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يلتقي ليفربول بجاره إيفرتون في مباراة الجولة الـ14 من الدوري الانجليزي في السادسة والربع من مساء اليوم الأحد على استاد آنفيلد، وكل آماله مرتبطة بحماية سلسلة “اللا هزيمة” في الدوري الانجليزي، وتجاوز الآلام الأوروبية بالخسارة أمام باريس سان جيرمان.
ويأمل محمد صلاح هو الآخر في العودة إلى التسجيل في شباك المنافسين بعدما قطع باريس سان جيرمان شهيته التهديفية في المباراة الماضية.
وسبق للاعب المصري أن سجل هدفًا في مباراة واحدة ببطولة الدوري لعبها أمام إيفرتون كانت الموسم الماضي.