بث مباشر لأهم مباريات اليوم.. مشاهدة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
بث مباشر لأهم مباريات اليوم.. مشاهدة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
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يستضيف "الريدز" في تمام السادسة والربع مساء اليوم الأحد، جاره وغريمه التقليلدي إيفرتون بملعب "أنفيلد" في إطار الجولة 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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